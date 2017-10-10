تعليق ماجد عبدالله بعد خسارة المنتخب امام غانا

الأربعاء 11
أكتوبر
جمله مفيده واحده ودي اني اسمعها — جيبوله مترجم لغه الخرابيط اللي يتحدث فيها ابو المفهوميه ذا
*كيف تقارن منتخب جامايكا المفلس؟!!بمنتخب غانا يبو عبدالله يبو المفهومية!! وكيف تقول البنية الجسمانية مالها دور ولا فعالية في الملعب؟!!دايمآ نحاول نضلل أنفسنا بالحقيقة والواقع المر..*
غانا ثلاث أرباع الفريق محترفين في أوروبا يا كبتن ماجد..
عجبي تصريح غريب ومن لاعب كبير..مالك ومال الإدارة؟!!
كنت وما زلت اردد
الرياضة السعودية
من بعد امير الرياضة الحقيقي
فيصل بن فهد رحمه الله
ماتت والله ماتت
وليس عيباٍ
الخسارة بل العيب كل العيب
هي لغة المكابرة والبعد عن الواقع
هذا هو المستوى الحقيقي للمنتخب
في اول اختبار حقيقي انكشف القناع
هذه نهاية نفخ الاعلام لبعض الاعبين
وجعل منهم اساطير لا تقهر وانهم خرافة
ووضع لهم القاب تتصدع منها الجبال
وهم في الحقيقة لاعبين من ورق
لا عبين صنعهم الاعلام
كرة القدم كرة القدم هي كرة القدم
هههههههههههههههههههههههههه
اين الاصفرين
الذين كانوا يقولون
سامي الجابر كالاعب اسطوره
لكن مدرب فاشل رغم انه مجتهد وسوف ينجح
اين هم الان
ماجد عبدالله كالاعب اسطوره
اما كاداري فاشل
وهذا الدليل
طيبوا يازمرة المشجعين اللي فوق، وفروا على انفسكم الحديث السلبي عن ماجد عيدالله وشغلوا مخكم شويه وقدموا حلول عملية للمنتخب في كاس العالم القادمة ومن ناحيتي اقول تروا اللي لعب البارح مو المنتخب السعودي، اللي لعب هو فريق الهلال وهو اللي أكل العلقة من غانا ماهو المنتخب السعودي اللي نعرف فهونوا على انفسكم وهذا أول مقلب سواه فيكم ماجد وضع المنتخب كله من الهلال عشان يعلمكم امام العالم انكم فشيلة ماغير هياط في هياط وسوف ترون منتخب قوي في كاس العالم متى ما تركوا مجاملة الهلال وركنوا لعيبته على جنب وجابوا لاعبين ماهرين يستطيعون تقديم مستوى مشرف وأما منتخب أكثر من نصف تشكيلته من الهلال غير الاختياط اللي يزيدون عن ثلاثة فكيف يستطيع نادي مغلوب على أمره أن يواجه منتخب قوي ومنظم، شكرا ماجد فقد كنت سهما وانت تكشف حال الفقاعة التي أزعجتنا من سنوات
انا نصراوي
ولكن والله لم يدمر ونخر عظام منتخبنا الوطني
غير التعصب الأرعن قال هلالي قال نصراوي اتحادي
الخ ي خوي هذا منتخب بلدك انت تمثل علم لا اله الا الله محمد رسول الله
تمثل قيادتك الشريفة لابد الاعب والمشجع ع حد سواء تكون لديه وطنيه لبلده
وليس للنادي
الاعب شايع النفيسة ربي يذكره بالخير
انضم للمنتخب وهو من فريق درجة اولى الكوكب وصلح الهوا يل والدبل كيك
محيسن الجمعان انضم للمنتخب وسنه 18 سنة
بناء ع استدعاء عاجل من المدرب المدر ب الداهية خليل الزياني شفاه الله
لما لاحظ عليه من مهارة وموهبه
ايضاً الاعب حمزة ادريس من فريق احد بالمدينة درج اولى ابدع البرق
كان المنتخب فيه نجوم صالح خليفه الثنيان المصيبيح الخ
لا يوجد به هلالي او نصراوي او شليه كان هم الجميع
رفع علم لا اله الا الله محمد رسول الله
والحين صار عذر البليد مسح السبورة
هذا هو المستوى الحقيقي للمنتخب وكفى
صادق ماجد المباريات الوديه عادي النتيجه
اللي يقول ماجد حط المنتخب كله هلالي — قسم بالله ماجد مجرد مزهريه يزينون فيها مدخل عشه المنتخب ويسكتون الاعلام الاصفر والا هو لا يودي ولا يجيب مجرد صوره وليس له اي قرار تنفيذي
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ابو وليد[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 8 ساعات
جمله مفيده واحده ودي اني اسمعها — جيبوله مترجم لغه الخرابيط اللي يتحدث فيها ابو المفهوميه ذا
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 7 ساعات
*كيف تقارن منتخب جامايكا المفلس؟!!بمنتخب غانا يبو عبدالله يبو المفهومية!! وكيف تقول البنية الجسمانية مالها دور ولا فعالية في الملعب؟!!دايمآ نحاول نضلل أنفسنا بالحقيقة والواقع المر..*
غانا ثلاث أرباع الفريق محترفين في أوروبا يا كبتن ماجد..
عجبي تصريح غريب ومن لاعب كبير..مالك ومال الإدارة؟!!
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 6 ساعات
كنت وما زلت اردد
الرياضة السعودية
من بعد امير الرياضة الحقيقي
فيصل بن فهد رحمه الله
ماتت والله ماتت
وليس عيباٍ
الخسارة بل العيب كل العيب
هي لغة المكابرة والبعد عن الواقع
هذا هو المستوى الحقيقي للمنتخب
في اول اختبار حقيقي انكشف القناع
هذه نهاية نفخ الاعلام لبعض الاعبين
وجعل منهم اساطير لا تقهر وانهم خرافة
ووضع لهم القاب تتصدع منها الجبال
وهم في الحقيقة لاعبين من ورق
لا عبين صنعهم الاعلام
سعيداان[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 6 ساعات
كرة القدم كرة القدم هي كرة القدم
هههههههههههههههههههههههههه
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 4 ساعات
اين الاصفرين
الذين كانوا يقولون
سامي الجابر كالاعب اسطوره
لكن مدرب فاشل رغم انه مجتهد وسوف ينجح
اين هم الان
ماجد عبدالله كالاعب اسطوره
اما كاداري فاشل
وهذا الدليل
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 3 ساعات
طيبوا يازمرة المشجعين اللي فوق، وفروا على انفسكم الحديث السلبي عن ماجد عيدالله وشغلوا مخكم شويه وقدموا حلول عملية للمنتخب في كاس العالم القادمة ومن ناحيتي اقول تروا اللي لعب البارح مو المنتخب السعودي، اللي لعب هو فريق الهلال وهو اللي أكل العلقة من غانا ماهو المنتخب السعودي اللي نعرف فهونوا على انفسكم وهذا أول مقلب سواه فيكم ماجد وضع المنتخب كله من الهلال عشان يعلمكم امام العالم انكم فشيلة ماغير هياط في هياط وسوف ترون منتخب قوي في كاس العالم متى ما تركوا مجاملة الهلال وركنوا لعيبته على جنب وجابوا لاعبين ماهرين يستطيعون تقديم مستوى مشرف وأما منتخب أكثر من نصف تشكيلته من الهلال غير الاختياط اللي يزيدون عن ثلاثة فكيف يستطيع نادي مغلوب على أمره أن يواجه منتخب قوي ومنظم، شكرا ماجد فقد كنت سهما وانت تكشف حال الفقاعة التي أزعجتنا من سنوات
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات
انا نصراوي
ولكن والله لم يدمر ونخر عظام منتخبنا الوطني
غير التعصب الأرعن قال هلالي قال نصراوي اتحادي
الخ ي خوي هذا منتخب بلدك انت تمثل علم لا اله الا الله محمد رسول الله
تمثل قيادتك الشريفة لابد الاعب والمشجع ع حد سواء تكون لديه وطنيه لبلده
وليس للنادي
الاعب شايع النفيسة ربي يذكره بالخير
انضم للمنتخب وهو من فريق درجة اولى الكوكب وصلح الهوا يل والدبل كيك
محيسن الجمعان انضم للمنتخب وسنه 18 سنة
بناء ع استدعاء عاجل من المدرب المدر ب الداهية خليل الزياني شفاه الله
لما لاحظ عليه من مهارة وموهبه
ايضاً الاعب حمزة ادريس من فريق احد بالمدينة درج اولى ابدع البرق
كان المنتخب فيه نجوم صالح خليفه الثنيان المصيبيح الخ
لا يوجد به هلالي او نصراوي او شليه كان هم الجميع
رفع علم لا اله الا الله محمد رسول الله
والحين صار عذر البليد مسح السبورة
هذا هو المستوى الحقيقي للمنتخب وكفى
المر[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات
صادق ماجد المباريات الوديه عادي النتيجه
ابو وليد[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللي يقول ماجد حط المنتخب كله هلالي — قسم بالله ماجد مجرد مزهريه يزينون فيها مدخل عشه المنتخب ويسكتون الاعلام الاصفر والا هو لا يودي ولا يجيب مجرد صوره وليس له اي قرار تنفيذي