بالفيديو.. دعابة في حفل زفاف ترسل العريس إلى المستشفى

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإصابة رجل صيني بحروق عديدة في جسده، أثناء حفل زفافه بعد دعابة نفذها أصدقاؤه أثناء حفل زفافه، حيث ربط أصدقاؤه مجموعة من المفرقعات على جسده وأشعلوها.

ويظهر مقطع الفيديو، العريس وهو مربوط إلى عمود إنارة، وصندوق من المفرقعات مثبت على ظهره، قبل أن يتم إشعال المفرقات وتنفجر في جميع الاتجاهات.

ولدى انقشاع الدخان الناجم عن انفجار المفرقعات، أدرك الحاضرون أن العريس قد أصيب بجروح بعدما شاهدوا الدماء تنزف من ظهره، وعلي الفور تم نقل العريس إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.