بالفيديو.. استشاري يحذر من ” فرك الجلد ” أثناء السباحة

نورة الشهري(صدى):

وجه الدكتور أحمد العيسى استشاري الأمراض الجلدية، تحذيرًا من عمليات ” فرك ” الجلد التي تتم في الحمامات التركية والمغربية وغيرها، لأنها تؤدي إلى مشاكل بالجلد.

وقال العيسى خلاله حلقة ” الثامنة ” على MBC، أن حك الجلد الذي يتم في الحمامات، ينشط بروتينا في الجسم يحول الجلد للون الأسود، وهي أعراض لأمراض جلدية، لا تنشط إلا بحك الجلد بشدة، ما يزيل طبقة الجلد الجميلة، بينما يظن البعض خاطئًا أنه يزيل جلدًا ” ميتًا ” .