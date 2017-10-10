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بالفيديو.. استشاري يحذر من ” فرك الجلد ” أثناء السباحة

بالفيديو.. استشاري يحذر من ” فرك الجلد ” أثناء السباحة
نورة الشهري(صدى):

وجه الدكتور أحمد العيسى استشاري الأمراض الجلدية، تحذيرًا من عمليات ” فرك ” الجلد التي تتم في الحمامات التركية والمغربية وغيرها، لأنها تؤدي إلى مشاكل بالجلد.

وقال العيسى خلاله حلقة ” الثامنة ” على MBC، أن حك الجلد الذي يتم في الحمامات، ينشط بروتينا في الجسم يحول الجلد للون الأسود، وهي أعراض لأمراض جلدية، لا تنشط إلا بحك الجلد بشدة، ما يزيل طبقة الجلد الجميلة، بينما يظن البعض خاطئًا أنه يزيل جلدًا ” ميتًا ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35390 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير على التوعيه والتنبيه ,,

[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 8 دقائق

فركوا خصوتك بهووند على هالمعلومات الخايبه،،،،محسسني ان المواطن من كثر ماهوا منغنغ ماعاند يمشي الا وهو لابس روب

[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 7 دقائق

فركوا خصوتك بهووند على هالمعلومات الخايبه،،،،محسسني ان المواطن من كثر ماهوا منغنغ ماعاد يمشي الا وهو لابس روب

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