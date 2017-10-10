تركي آل الشيخ يمنع غير الملتزمين بالزي اللائق من دخول الملاعب

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مسؤولي الملاعب والصالات الرياضية والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم أو الألعاب الأخرى في مختلف المسابقات بمنع الدخول للمنشآت الرياضية أو المباريات لمن لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق في ظل ما تحظى به مباريات كرة القدم وبعض الألعاب الرياضية من نقل مباشر ومتابعة من مختلف الأعمار، الأمر الذي يستلزم الظهور بالزي المتوافق مع طبيعة المجتمع السعودي، وبما يتناسب مع الذوق العام، بعيدا عن كل ما يخل بذلك من ارتداء لملابس لا تليق بالظهور في أماكن عامة.

ووفقا لبيان أصدرته الهيئة اليوم (الثلاثاء) فإن توجيه رئيس الهيئة تضمن التعميم على كافة الجهات المعنية بالبدء في تنفيذه بصورة فورية، على أن يتم إدراج ذلك في البند الخاص بالجماهير في لائحة التشغيل التي سيتم اعتمادها خلال الشهر القادم.