بالصور.. آلاف الموظفين يحتجون ضد ماكرون بعد تجميد رواتبهم

باريس(صدى):

شارك أكثر من مئة ألف موظف من العاملين فى القطاع العام الفرنسى اليوم الثلاثاء، فى تظاهرات احتجاج على خطط الرئيس ايمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.

وأصدرت تسع نقابات تمثل 5,4 مليون موظف فى القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرا عن “عدم موافقتهم الشديدة” على محاولة ماكرون إحداث تغيير فى القطاع العام الضخم.

وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها فى فرنسا منذ سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.

ونزل أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع باريس وليون وستراسبورغ ونيس وغيرها من المدن الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما قدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سى جى تي) اليسارية المتشددة عدد المشاركين فى أنحاء البلاد بـ400 ألف.