بالفيديو.. الأخضر يخسر أمام غانا لأول مرة على ملعب الجوهرة

نواف السالم(صدى):

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بثلاثية بيضاء أمام نظيره منتخب غانا في اللقاء الودي الثاني والذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة، في إطار تحضيراته لكأس العالم 2018م، وتعد هذه أول خسارة للأخضر على ملعب الجوهرة.

كانت أول فرصة تهديفية من نصيب الضيوف في الدقيقة الثانية حينما توغل المهاجم باتريك توماسي من الجهة الجانبية لمنطقة عمليات المنتخب السعودي قبل أن يصوب كرة قوية تألق عبدالله المعيوف من أبعدها إلى ركلة ركنية.

وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 23 لترى فريقها يحاول للمرة الأولى على مرمى الضيوف عبر سالم الدوسري مستغلاً مهارته الفردية بقيامه بمراوغة لاعبين وتسديد كرة قوية جاورت القائم الأيسر لمرمى غانا.

وشهد الشوط الثاني بداية في قمة الإثارة خاصة من الاخضر والذي اتضح إصراره على عدم تكرار سيناريو الحصة الأولى حينما كاد سالم الدوسري تعديل النتيجة منذ الدقيقة الثانية بعد أن وصلته كرة جميلة من عدة تمريرات متقنة فيما بين زملائه ليسدد كرة مقوسة نحو مرمى أنقذها الدفاع وهي في طريقها للشباك.

في الدقيقة 51 حرم القائم الأيسر لمرمي عبدالله المعيوف الضيوف من تعزيز النتيجة عبر اللاعب توماس بارتي الذي تلقى عرضية مثالية من باتريك توماسي صوبها على الطائر ناب القائم في التصدي لها.

بعدها قام منتخب غانا بعدة محاولات أملاً في تعزيز النتيجة لكنه اصطدم مهاجموه بسوء الحظ تارة وتألق حارس مرمى الأخضر الذي احبط أكثر من هجمة ودائماً الضغط يولد الأخطاء وهو ما حصل في الدقيقة 68 عندما سجل الكابتن أسامة هوساوي الهدف الثاني للضيوف خطأ بمرمى منتخب بلاده بعد أن حاول أن يبعد العرضية المثالية للاعب توماس بارتي خارج الخشبات الثالثة لكنها استقرت داخلها.

وحاول المدير الفني للأخضر الأرجنتيني باوزا إعادة الروح للفريق من خلال زجه بعدد من اللاعبين البدلاء للسيطرة على منتصف الميدان وهو ما تحقق للمنتخب السعودي من تحكمه في الكرة وتشكيل خطورة على مرمى الضيوف لكنها لم تثمر عن شيء رغم أن مدافعي منتخب غانا ايعدوا كرة الفريدي من على خط المرمى.

ومن هجمة مرتدة استطاع الضيوف زيادة الغلة التهديفية بتسجيلهم ثالث الأهداف وسط غفلة من المدافعين حينما سدد اللاعب توماس بارتي كرة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز المعيوف عن التصدي لها لتستقر في الشباك في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.