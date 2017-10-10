بالفيديو.. أمير الرياض يشكر منقذ محطة الوقود

عادل الحربي(صدى):

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب سلطان الدوسري الذي بادر بإبعاد سيارة مشتعلة عن محطة وقود باستخدام سيارته الخاصة.

وقال أمير الرياض للشاب: ” أنت ابن الوطن، والكل يشكرك، وأنا باسم الملك أشكرك، وباسم الوطن وكل مواطن ” .

وأضاف: ” ما قمت به، لا يقوم به أي شخص، وتصرفك كان ممتازاً جداً، وأنت مثال للشباب الصالح، ونرجو لك التوفيق الدائم ” .

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