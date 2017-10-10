بالفيديو.. أمير الرياض يشكر منقذ محطة الوقود
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب سلطان الدوسري الذي بادر بإبعاد سيارة مشتعلة عن محطة وقود باستخدام سيارته الخاصة.
وقال أمير الرياض للشاب: ” أنت ابن الوطن، والكل يشكرك، وأنا باسم الملك أشكرك، وباسم الوطن وكل مواطن ” .
وأضاف: ” ما قمت به، لا يقوم به أي شخص، وتصرفك كان ممتازاً جداً، وأنت مثال للشباب الصالح، ونرجو لك التوفيق الدائم ” .
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أمير منطقة #الرياض خلال جلسته الأسبوعية يكرم المواطن سلطان الدوسري ، على مبادرته الطيبة .#مواطن_ينقذ_محطه_من_الاشتعال pic.twitter.com/fuUPBzjC5H
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) October 10, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35394 ] نشر منذ 5 ساعات
يستاهل الإشاده ,,
,, والنعم فيه ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
عزالله يستاهل الدوسري
مايسويها الا الشجعان
انا اشهد انك شجاع
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5309 ] نشر منذ 55 دقيقة
يستاهل النعم
ويستاهل التكريم من امير الرياض
ويستاهل التكريم من عبداللطيف جميل فكسار 2018 الله يعطيك خيره