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بالفيديو.. أمير الرياض يشكر منقذ محطة الوقود

بالفيديو.. أمير الرياض يشكر منقذ محطة الوقود
عادل الحربي(صدى):

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب سلطان الدوسري الذي بادر بإبعاد سيارة مشتعلة عن محطة وقود باستخدام سيارته الخاصة.

وقال أمير الرياض للشاب: ” أنت ابن الوطن، والكل يشكرك، وأنا باسم الملك أشكرك، وباسم الوطن وكل مواطن ” .

وأضاف: ” ما قمت به، لا يقوم به أي شخص، وتصرفك كان ممتازاً جداً، وأنت مثال للشباب الصالح، ونرجو لك التوفيق الدائم ” .

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35394 ] نشر منذ 5 ساعات

يستاهل الإشاده ,,

,, والنعم فيه ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

عزالله يستاهل الدوسري
مايسويها الا الشجعان
انا اشهد انك شجاع

[ عدد التعليقات: 5309 ] نشر منذ 55 دقيقة

يستاهل النعم

ويستاهل التكريم من امير الرياض

ويستاهل التكريم من عبداللطيف جميل فكسار 2018 الله يعطيك خيره

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