مقتل شاب طعنا على يد شقيقه في مضاربة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف اليوم، واقعة مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا، بعد مُضاربة نشبت بينهما شمال المحافظة.

ونقل الهلال الأحمر الشخص المصاب إلى مستشفى خاص قريب من موقع الحادث، وبعد وصوله للمستشفى انتقل إلى رحمة الله متأثرًا بالطعنات التي أصابته.

وجرى ضبط الجاني وتسليمه لمركز شرطة الحوية، حيث يتم استيقافه لديهم لحين إحالة أوراق القضية لجهة الاختصاص.