مقتل شاب طعنا على يد شقيقه في مضاربة بالطائف
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف اليوم، واقعة مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا، بعد مُضاربة نشبت بينهما شمال المحافظة.
ونقل الهلال الأحمر الشخص المصاب إلى مستشفى خاص قريب من موقع الحادث، وبعد وصوله للمستشفى انتقل إلى رحمة الله متأثرًا بالطعنات التي أصابته.
وجرى ضبط الجاني وتسليمه لمركز شرطة الحوية، حيث يتم استيقافه لديهم لحين إحالة أوراق القضية لجهة الاختصاص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35394 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم اني اعوذ بك من الشيطان وحزة حضوره ونزغاته ,, آمين ,,
,, الله يخلف على والديهما ويجبر مصابهما ويحسن عزائهما فيمن توفي ,, آمين ,,
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1659 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .. الله يرحمه ويجبر قلب الأم والأب 💔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5110 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
توته[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5309 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14956 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا راسي !!
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5309 ] نشر منذ 1 ساعة
سلامات
راسك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14956 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يسلمك يارب 😅
بس جد خبر يعور القلب الله لايبلانا 💔