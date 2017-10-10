” التجارة ” تؤكد عدم منح ” دوبلي ” ترخيصا

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها لم تمنح شركة ” دوبلي ” ترخيصًا للقيام بأي أعمال تجارية، أو البحث عن مسوقين بأسلوب التسويق الشبكي، وأن ذلك مخالف للأنظمة؛ ويوجب العقوبات.

وقالت: ” الوكالة الممنوحة لوكيل الشركة تخول لوكيلها المحلي القيام بالتسويق الإلكتروني بنفسه فقط، وهي (منتهية)، ولا تمكِّنه من ممارسة أي نشاط إلكتروني ” .

وحذَّرت الوزارة من الشركات التي تطلب الاشتراك بمبلغ مالي لجذب أكبر عدد من العملاء، وتعدهم بخدعة الأرباح؛ لأن هذا النشاط تسويق شبكي مخالف للأنظمة.