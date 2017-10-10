الكاميرات تصور قاتلة ” أخي الزعيم ” تتدرب قبل الاغتيال

كوالالمبور(صدى):

أظهر تسجيل فيديو، التقط عبر كاميرا مراقبة بمطار كوالالمبور، إحدى السيدتين المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، وهي تتدرب على مهاجمة شخص قبل الهجوم الفعلي، مما ينفي ما قالته بأنها ظنت أنها تؤدي ” مزحة ” في برنامج كاميرا خفية.

واتهمت السيدتان برش غاز الأعصاب على وجه كيم جونغ نام في مطار كوالامبور المكتظ، وذكرتا بأنهما ظنتا أنهما تؤديان ” مزحة غير مؤذية ” في برنامج للكاميرا الخفية.

وأوضح ضابط الشرطة الماليزي، وان عزيز، في شهادته أمام محكمة، أن تسجيل الفيديو أظهر المتهمة الفيتنامية دوان ثي هونغ وهي تمحو شيئا برفق من على وجه شخص من الخلف، بنفس المنطقة التي شهدت الهجوم.

وأضاف: ” عندما التفت هذا الشخص إلى الخلف، تراجعت هونغ وأطبقت كفيها وانحنت قليلا كما لو كانت تعتذر، قبل أن تتراجع ببطء ” ، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ومع ذلك، ذكر وان أن تسجيلا آخر يظهر هونغ وهي في حالة تركيز شديد ” كما لو كانت تهاجم كيم ” ، مضيفا : ” بالنسبة لي، كان سلوكها عملا عدوانيا للغاية. هونغ ظهرت وهي تتراجع على عجل، وتمشي بسرعة كبيرة ” .

وذكر ممثلو الادعاء أن التسجيل الأول التقط قبل يومين من الهجوم الفعلي، ومن المقرر أن يعرض الادعاء التسجيل على المحكمة الأربعاء.