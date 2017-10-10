إنطلاق أسرع قطار في أفريقيا

مليكة فؤاد(صدى):

يجري المهندسون في المغرب، تجارب على القطار فائق السرعة، بهدف بلوغ سرعة 320 كيلومتر في الساعة.

ومنحت الوكالة الفرنسية للتنمية المغرب قرضا بقيمة 80 مليون يورو لتمويل الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

وأجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الاثنين، جولة جوية فقط الخط السككي من أجل تتبع أشغال المشروع.

وقال جان إيف لو دريان، إن القطار سيكون ” أسرع قطار في قارة أفريقيا ” ، مضيفا ” يجسد المشروع رمزا للعلاقة الثنائية الفرنسية المغربية ” .

وكان ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب، كشف في وقت سابق أن القطار فائق السرعة سيكون جاهزا بحلول صيف سنة 2018.

وسيقطع القطار خط الدار البيضاء – طنجة في غضون ساعتين و10 دقائق بسرعة 320 كيلومترا في الساعة.