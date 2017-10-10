بالفيديو.. ” حيوان أسطوري ” يقتحم منزلا في ماليزيا

كوالالمبور(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة خروج حيوان ضخم، يشبه الحيوانات الأسطورية، من حمام منزل في مدينة ألور ستار بماليزيا، ما أثار الرعب في قلوب سكانه.

وقال مصور الفيديو إنه فوجئ بخروج الحيوان من الحمام أثناء جلوسه في منزله، مشيرا إلى أن الحيوان يشبه الثعبان في الشكل لكنه مختلف عنها في الخصائص.

وأضاف زول أنيب، القاطن بمدينة ألور ستار شمالي ماليزيا، أن طول الحيوان يبلغ مترين وله رأس صغير للغاية، يشبه الكائنات التى تظهر في أفلام الخيال العلمى والأسطورية، مشيرا إلى أنه لم يكن عدوانيا فلم يهاجم أحدا في المنزل لعدم وجود أسنان له.

ورجح أنيب أن الحيوان الضخم ولد في مستنقعات الأرز المحيطة بالمنزل، لكنه نما في أنابيب الصرف الصحي. وفي النهاية وضع الرجل الماليزي الحيوان في كيس وألقى به في نهر قريب.