كلمات التشجيع والدعم من أهم طرق التعبير عن الحب

متابعات(صدى):

من المشكلات البارزة التي يواجهها الأزواج، خاصة اولئك الذين مرّ على زواجهم سنتين او أكثر، هي أن كلا الطرفين يتحدثان بلغات حب مختلفة، أي أن كل طرف يحب الآخر ويعبر له عن حبه ولكن بطريقته الخاصة وليس بالطريقة أو الأسلوب الذي يفضله شريك حياته.

كلنا يعلم أنّ الحياة بعد الزواج ومسؤولياتها تختلف عن فترة الخطوبة، فإذا انهمك كل طرف في مسؤولياته لن يبقى للآخر مكانا أو لن يشعر الطرف الآخر بأهميته بالنسبة للآخر.

وهنا نؤكد للأزواج، أنّ علامات الحب كثيرة وأولها هي كلمات التشجيع. لن تتخيلوا أثر كلمات التشجيع على الطرفين، فمثلا عندما يفعل زوجك شيء تحبينه، اخبريه أن ما فعله أعجبك وأنه فرق معك. فالرجال دائما يحبون أن يشعروا بدورهم أو بأنهم يحدثون تأثيرا كبيرا.

كلمات التشجيع أيضا مهمة للغاية بالنسبة للنساء، فشعور الزوجة بتقدير زوجها لللأشياء الصغيرة قبل الكبيرة التي تفعلها سيحسن كثيرا من حالتها النفسية وسيقرب الطرفين من بعضهما البعض.