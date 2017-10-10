بالصور.. بريطاني يرسم 800 وشم على جميع أنحاء جسمه

لندن(صدى):

كشف بريطاني مدمن على الوشوم، أن مناطق محدودة من جسمه فقط، بقيت دون أن يغطيها الوشم، وقال أنفقت نحو 15 جنيها أسترلينيا (19.5 ألف دولار) لتغطية جسمى بأكثر من 800 وشم منذ وفاة والدتى عام 2008.

ويضيف بول: ” بدأ عشقي للوشوم عندما كنت بعمر 49 عامًا، وحصلت على أول وشم في أبريل عام 2008، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من وفاة والدتي، حيث حصلت على وشم بالكتابة الصينية على ذراعي، واسم ابن وابنة أخي ” .

وزار بول أكثر من 25 استديو في جميع أنحاء البلاد، وتضم مجموعته 496 تصميمًا ملونًا، بالإضافة إلى 314 اسمًا منقوشة على مناطق متفرقة من جسده، ليصل المجموع إلى 810 أوشام.

ويخضع بول لجلسات الوشم بشكل يومي لمدة 6 ساعات، وفي بعض المرات تصل مدة الجلسة إلى 10 ساعات، خاصة وأنه لا يفضل الانتظار إلى اليوم التالي للانتهاء من العمل على أي وشم.