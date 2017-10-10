3 نساء يعلقن في المطار بعد عمليات تجميل غيرت ملامحهن

بكين(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لثلاث سيدات صينيات عالقات في أحد المطارات في كوريا الجنوبية، بعد أن فشلت السلطات بالتعرف عليهن، ومطابقة صورهن في جوازات السفر مع وجوههن، بعد أن خضعن لعمليات تجميل.

وتشتهر عيادة التجميل التي أجرت الجراحات التجميلية للسيدات الثلاث على نحو واسع في جميع أنحاء العالم، ولا عجب أن النساء من الصين واليابان، يسافرن إلى كوريا الجنوبية بشكل منتظم، لإجراء عمليات تجميل فيها.