بالفيديو.. ” شرطة الرياض ” تكشف كيف تعاملت مع قائدة سيارة

طلال الغامدي(صدى):

قال العقيد فواز الميمان، المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض، أنه تم تحرير مخالفة مرورية بحق المرأة، لقيادتها السيارة، قبل تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، نافيا في الوقت نفسه توقيف صاحبة المخالفة.

دعا المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض، إلى احترام النظام لحين تنفيذ.

وكانت المرأة تلقت مخالفة لخرقها قوانين المرور بعد تصويرها وهي تقود سيارة جيب خارج فندق ” ريتز كارلتون ” بالرياض.