بالصور.. تفاصيل محاولة اغتيال نجم ريال مدريد في إسرائيل

نواف السالم(صدى):

أوقفت الشرطة 6 مشجعين إسرائيليين اقتحموا الملعب عقب انتهاء مباراة الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم روسيا 2018، التى أقيمت أمس الاثنين بين منتخب إسبانيا ونظيره الإسرائيلى.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن 6 مشجعين اسرائيليين اقتحموا الملعب أمس الاثنين، عقب فوز إسبانيا على إسرائيل بهدف نظيف فى مباراة الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم روسيا 2018، وتوجهوا إلى إيسكو لاعب وسط ريال مدريد، وحاولوا الاعتداء عليه، وكان أحدهم يمسك سكينا فى يده محاولا اغتيال نجم الفريق الملكى.

وأوقفت الشرطة المشجعين الإسرائيليين قبل أن يتعرض إيسكو لأى ضرر.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن لاعبي الفريق الاسباني لم يتعرضوا للخطر في أي وقت من المباراة، وأنه تم إيقاف المشجع قبل أن يمس أى لاعب، وأن السكين سقطت من يده فور إمساك الشرطة به.