القطان: وصول جناحي الأمة العربية إلى كأس العالم بموسكو يؤكد عظمة البلدين
عبر السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، عن سعادته، بوصول منتخبى المملكة ومصر إلى نهائيات كأس العالم عام 2018، والمقرر إقامتها فى روسيا.
وكتب قطان عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” : ” سعدت و أفخر بوصول منتخبي المملكة ومصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 في موسكو “.
وتابع :” مبروك لمصر، رئيساً وحكومةً وشعباً، بهذا الانجاز الذي انتظرناه طويلاً. إن وصول جناحي الأمة العربية إلى موسكو يؤكد عظمة البلدين “.
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 50 دقيقة
اكبر همنا يصل ولا مايصل كل يتكلم عن نفسة
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 37 دقيقة
الجناحين يدور له مباراتين بعده ولم العزبه أمكن الطيارة ٠
ابو حالد[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 19 دقيقة
ليست هكذا غايتنا يامعالي السفير..
فالسكوت من ذهب احيانا.