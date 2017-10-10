القطان: وصول جناحي الأمة العربية إلى كأس العالم بموسكو يؤكد عظمة البلدين

نايف السالم(صدى):

عبر السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، عن سعادته، بوصول منتخبى المملكة ومصر إلى نهائيات كأس العالم عام 2018، والمقرر إقامتها فى روسيا.

وكتب قطان عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” : ” سعدت و أفخر بوصول منتخبي المملكة ومصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 في موسكو “.

وتابع :” مبروك لمصر، رئيساً وحكومةً وشعباً، بهذا الانجاز الذي انتظرناه طويلاً. إن وصول جناحي الأمة العربية إلى موسكو يؤكد عظمة البلدين “.