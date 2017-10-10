طفل يكشف حياة والدته السرية

القاهرة(صدى):

كشف طفل صغير لم يتعدى الـ 4 سنوات الحياة الأخرى التي تعيشها والدته، حيث تزوجت من ثلاثة رجال في وقت واحد .

ونشرت احدى الصحف المصرية ، أن المرأة المصرية التي تزوجت للمرة الأولى من عامل خراطة، قبل ست سنوات في القاهرة، ورزقت بطفلين، تبين أنها تعرفت على جارها ” الحدّاد ” ، مستغلة انشغال زوجها الأصلي بالعمل. وبعد علاقة مع الجار، عقد الأخير زواجه على المرأة بعقد ” عرفي ” ، وقالت المرأة للقاضي إنها قامت بذلك “لكي ترضي ضميرها وتحافظ على أبنائها ” ، وبعد أشهر، تبين أن الزوجة متزوجة عرفيا أيضا من شخص ثالث.

وقال الزوج الأصلي في تصريحات لصحف محلية، إن نجله (4 سنوات) أبلغه بمشاهدته ” الزوج الثالث ” مختليا بوالدته في غرفة نومها، وسمعهما يتفقان على الذهاب للسوق لشراء ملابس داخلية.

وتابع بأنه وبعد مراقبة لزوجته، شاهدها تذهب في النهار للرجلين (الزوج الثاني والثالث)، لمدة ساعتين، وتعود قبل عودته إلى المنزل، بتفتيش ملابس زوجته الداخلية، وجد عقدي زواج عرفي فيها، قبل أن يقوم بتقديم بلاغ رسمي ضدها، قائلا: ” حرام أقتلها وأخسر حياتي، ماتستاهلش ” .