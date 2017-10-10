طفل يكشف حياة والدته السرية
كشف طفل صغير لم يتعدى الـ 4 سنوات الحياة الأخرى التي تعيشها والدته، حيث تزوجت من ثلاثة رجال في وقت واحد .
ونشرت احدى الصحف المصرية ، أن المرأة المصرية التي تزوجت للمرة الأولى من عامل خراطة، قبل ست سنوات في القاهرة، ورزقت بطفلين، تبين أنها تعرفت على جارها ” الحدّاد ” ، مستغلة انشغال زوجها الأصلي بالعمل. وبعد علاقة مع الجار، عقد الأخير زواجه على المرأة بعقد ” عرفي ” ، وقالت المرأة للقاضي إنها قامت بذلك “لكي ترضي ضميرها وتحافظ على أبنائها ” ، وبعد أشهر، تبين أن الزوجة متزوجة عرفيا أيضا من شخص ثالث.
وقال الزوج الأصلي في تصريحات لصحف محلية، إن نجله (4 سنوات) أبلغه بمشاهدته ” الزوج الثالث ” مختليا بوالدته في غرفة نومها، وسمعهما يتفقان على الذهاب للسوق لشراء ملابس داخلية.
وتابع بأنه وبعد مراقبة لزوجته، شاهدها تذهب في النهار للرجلين (الزوج الثاني والثالث)، لمدة ساعتين، وتعود قبل عودته إلى المنزل، بتفتيش ملابس زوجته الداخلية، وجد عقدي زواج عرفي فيها، قبل أن يقوم بتقديم بلاغ رسمي ضدها، قائلا: ” حرام أقتلها وأخسر حياتي، ماتستاهلش ” .
ح رف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 14 ساعة
كيف تلحق عليهم
اكيد الدفرنس مخروووط
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5110 ] نشر منذ 13 ساعة
كلامـــه صحــــــيح يوم قال . حرام أقتلها وأخسر حياتي، ماتستاهلش .👍🏾.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35394 ] نشر منذ 11 ساعة
كلام حكيم ,, حرام اقتلها واخسر حياتي ماتستاهلش ,, صح لسانه ,,
,, لاحظ انه ماقال : واخسر حياتي واولادي ، لأنه يشك بأن الأولاد ليسوا من صلبه ، واعتقد انه يبي يتأكد منهم ,,
,, والله اعلم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19880 ] نشر منذ 11 ساعة
طيب الاول خراط والثاني حداد والثالث مهندس والى نجار ليش ما ذكرتم شغله. والى ما عجبكم
الله لا يسخط علينا ذولا لاعندهم شرع والامله ولا عقول
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20634 ] نشر منذ 9 ساعات
مبين من اتفاقها مع زوجها الثاني
يروحون للسوق يشترون ملابس داخلية
إنها من النوع الي يحب يجرب المقاسات
والله أعلم إن به زوج رابع وخامس وسادس
غير تحلية مابعد الأكل🤔
حريم آخر زمن الله لايبلانا
أنا في خير ونعمة من الله
طول مني بعيد عنهن🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19880 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههههههههههه الله يزيدك من ذا الخير والنعمه يا القرني
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14956 ] نشر منذ 9 ساعات
وش تحس فيه ذي أعوذ بالله
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 1 ساعة
لله درك! عاقل وحكيم