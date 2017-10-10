  • الثلاثاء 10

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. أفعى تتظاهر بالموت لحماية نفسها من الخطر

بالفيديو.. أفعى تتظاهر بالموت لحماية نفسها من الخطر

بالفيديو.. أفعى تتظاهر بالموت لحماية نفسها من الخطر
واشنطن(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عثور رجل من هيوستن بولاية تكساس الأمريكية على أفعى تتظاهر بالموت خارج منزله.

وظهر الرجل في اللقطات يحمل الأفعى بيديه دون خوف ويحركها يمينا ويسارا، حيث أصرت على لعب دور الجثة الميتة باحترافية حتى النهاية.

ويشار إلى أن الأفاعي تتظاهر بالموت عند استشعارها الخطر كردة فعل دفاعية، وتقوم بفتح فمها وتخرج لسانها.

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 12 دقيقة

يقولون حيه من تحت تبن
ويقولون امكر من الثعلب
صفات لحماية النفس من الاذى لدى بعض الحيوانات واذا اتصف بها احد من بني البشر تصبح صفات للاذى-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *