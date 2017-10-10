بالفيديو.. أفعى تتظاهر بالموت لحماية نفسها من الخطر

واشنطن(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عثور رجل من هيوستن بولاية تكساس الأمريكية على أفعى تتظاهر بالموت خارج منزله.

وظهر الرجل في اللقطات يحمل الأفعى بيديه دون خوف ويحركها يمينا ويسارا، حيث أصرت على لعب دور الجثة الميتة باحترافية حتى النهاية.

ويشار إلى أن الأفاعي تتظاهر بالموت عند استشعارها الخطر كردة فعل دفاعية، وتقوم بفتح فمها وتخرج لسانها.