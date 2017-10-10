بالصور.. ابنة الـ 3 سنوات تزف إلى عريسها
في واقعة غريبة من نوعها ، نظمت أسرتان حفل زفافٍ متكاملٍ لطفليها الصغيرين، حيث خضعا إلى جلسة تصوير خاصة بمراسم الزفاف، لتبقى ذكرى جميلة، تربطهما إلى الأبد.
وفي التفاصيل، أقيم حفل زفاف صغير للطفلين: إيلا بوليززي (3 سنوات)، وسوليفان تيري (5 سنوات)، اللذين تجمعهما صداقة، جعلتهما لا يفترقان أبداً، ويلعبان سوياً.
وقرر والدا الطفلين أن يطوِّرا علاقة طفليهما إلى نموذج أكثر واقعية، فبعد وقت طويل من التفكير خرجا بفكرة تحويل ” لعبة العريس والعروس ” إلى واقعٍ معاش.
ومن استعدادات حفل الزفاف كعكةٌ مميزةٌ باللون الأزرق، وورد، ومذبح خاص بمراسم الاحتفال، وطاولة صمِّمت خصيصاً للمناسبة، إضافة إلى كثير من الأغراض التي تم التبرع بها.
والتُقطت صور مذهلة للطفلين اللطيفين إلى جانب بحيرة بولاية تكساس، وقالت بريانا، والدة إيلا في تصريحات إعلامية : ” هما طفلان لطيفان، وبلاشك سيكونان أصدقاء لفترة طويلة ” .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 1 ساعة
آهـ
حلوة الصور مرهـ
وغديت انا ونتي
طفله وطفل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19859 ] نشر منذ 1 ساعة
يا زينهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههههه مبروك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 6 دقائق
ماشاء الله تبارك الله ياحليلهم
والعريس ماشاء الله يعرف يسلم ويبوووس الراس
عقبال مايبوس كل الاماكن بس يكبر شويه -المهم لايجي احد ويفرق بينهم –