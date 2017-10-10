هجوم صارخ على خاشقجي لتأييده مرشح قطر لليونسكو ومغردون: غدر بالوطن
انهال الهجوم الصارخ على الكاتب جمال خاشقجي بعدما دعا إلى تأييد مرشح قطر لرئاسة ” اليونيسكو ” حمد الكواري، على حساب بقية المرشحين وفي مقدمهم مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.
ووكان خاشقجي غرد اليوم الثلاثاء عبر حسابه في ” تويتر ” ، قائلا: ” لو وضعنا خلافاتنا جانبًا في انتخابات اليونسكو، سيفوز مرشح قطر غدًا ليكون فوزًا لكل العرب.. للأسف لن نفعل “.
وأثارت تغريدة خاشقجي عاصفة من الانتقادات المشوبة بالاستياء والاستنكار والغضب بين السعوديين لاسيما المثقفين والكتّاب، حيث رد الكاتب بصحيفة “الحياة” سعود الريس قائلًا: “مرشح قطر حمد الكواري يحاول شراء اليونيسكو، إذ أنه يعد بضخ الأموال في ميزانيتها.. عطفًا على ذلك لا يتشرف العرب أن يكون هو ممثلهم”.
أما إبراهيم العبيلان فكتب يقول: “كسعوديين لن نؤيد ممثل دولة تآمر نظامها مع القذافي على قتل الملك عبدالله، وتآمر على تقسيم السعودية وإسقاط حكامها”.
وبدوره رأى نواف بن تركي المريبض أنه “لو وضعنا خلافاتنا جانبًا كانت قطر تعوذت من الشيطان، وأوقفت شق الصف واجتمعنا على خير.. لو وضعنا خلافاتنا جانبًا كانت أوقفت التخطيط لاغتيال الملك عبدالله وتقسيم السعودية، سبحان الله البعير ما يشوف عوج رقبته”.
وقال مغرد يدعى إبراهيم: “طلع يا جمال اللي في قلبك أيوه، وإيش كمان، فوز قطر ما تعتقد مثلي أنه فوز لكل الخونة والمتآمرين والغادرين والطاعنين في الظهر وخفافيش الظلام؟”.
وكتب مشاري بن عبدالعزيز: “لغة الحياد والتلطف مع من غدر بالوطن هو الغدر بعينه يا جمال.. الوطن أهم من الأحزاب والمصالح”.
فيما علق بدر حامد مخاطبًا خاشقجي: “قلت خرجت لكي أمارس حريتي.. ومن خلال تغريداتك يبدو أنك مقيّد في فلك الحمدين والأتراك ولمصالحهم”.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
حركات معروفه تبي قطر تتبناك
يا طرش البحر
مصيرك ترجع عند اسيادك
رااايق[ عدد التعليقات: 2770 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا .. خاشقجي أيش أصله بالضبط .. ؟!
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 1 ساعة
مستعرب وش ترجي منه
مايمدح السوق الا من ربح منه
قال خاشقجي قال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19859 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 43 دقيقة
اولا يجب عليك تعديل الاسم مانى عارف اقراء اسمك لكن قطر واتباع قطر خارح دائرة الضوء واخيرا اقولك الذي يبغاءه الملك سلمان حفظه الله بيترشح غير ذلك مافيه وانت اتوقع جيك علم اذارحت قطر حقك رشح اما في السعودية طيب
زائر الليل[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 40 دقيقة
الدخلاء دائماً مع المال
سلطان المحمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
هذة عوائد المجنسين دائما وراء الريال ويبيع الوطن الذي احتضنه بأي ثمن والوطنية والانتماء لا تعني لهم شي ابدا والدلائل كثيرة جدا ….
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 875 ] نشر منذ 5 دقائق
القراء الاعزاء
أساليب اللعب مع الكبار من المعروف الان ومن العام السابق ومنظمة اليونسكو فقدت قوتها لحظة رفع يد أمريكا عنها وعدم تمويلها تماما كما ان أسرائيل هى الاخرى أوقفت دعم منظمة اليونسكو وبقدان الدعم الامريكى و الاسرائيلى فقدت المنظمة 40 % من الدعم المالى وكان لابد من وجود لاعب رئيسى يتدخل لدعم منظمة اليونسكو ماليا حتى لاتنهار وهنا جاء الدور القطرى وفى مرشح قطر حمد الكوارى وعن عن نتائج الجولة الأولى من انتخابات منظمة اليونسكو والتى حصلت فيها المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب على 11 صوت والمرشحة الفرنسية على 13 ( هى بالمناسبة من أصل مغربى يهودية الديانة) وجاء على غير المتوقع المرشح القطرى ليحصل على 19 وهناك من يقول ان المرشح القطرى ما هو إلا لعبة فى يد فرنسا للحصول على المنصب فى الجولة الثانية التى تتم اليوم واحتمالية فوز المرشح القطرى هناك توقعان ان لا يفوز المرشح القطرى على الإطلاق ولكن حال فوزه فلا مخاوف على أى شىء فهو لا يستطيع المساس بالتراث العالمى على الإطلاق ولكن سوف تتولى قطر تمويلها.