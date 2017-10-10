بالصور.. اكتشاف فندق ضخم مهجور في هاواي مساحته 2 مليون متر
اكتشفت المصورة ” شيري أوت ” فندقا في جزيرة هاواي مهجورا منذ فترة طويلة ويحمل اسم ” كالوكوي “.
وأوضحت ” أوت ” أن ” كالوكوي ” يقع على مساحة عقارية تصل إلى أكثر من 2.2 مليون متر مربع وطرحتها الشركة المالكة ” جي إل ” للاستثمارات العقارية للبيع مقابل 260 مليون دولار.
وتم افتتاح ” كالوكوي ” في سبعينيات القرن الماضي وظل يجذب سياحا من مختلف الدول بسبب الطبيعة الساحرة للجزيرة حتى أغلق عام 2001 عندما أفلست الشركة المستأجرة للفندق.
ووصفت ” أوت ” الفندق بأنه تحفة مهجورة حيث أغلقت جميع غرفه وأصبحت في حالة يرثى لها بشكل مزعج.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 875 ] نشر منذ 6 ساعات
260 مليون دولار مبلغ كبير جدا على فندق مهجور ومدمر بالكامل ويحتاج أعمال صيانة بنفس مبلغ البيع ثم من الامور الاساسية بحث أسباب أفلاس الشركة المستأجرة للفندق هل سوء أدارة أم أختلاسات ام والاهم تدهور السياحة فى جزيرة هاواى من العام 2001 ثم اين الشركة المالكة للفندق ولماذا لم تطرح الفندق للايجار مرة أخرى ” أغلق الفندق عام 2001 عندما أفلست الشركة المستأجرة للفندق”
ابراهيم[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 5 ساعات
يمكن شح السياح
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5075 ] نشر منذ 3 ساعات
مقابل 260 مليون دولار . كثير مافــي تخفـــــــيض .؟؟😊🤓😁.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35322 ] نشر منذ 9 دقائق
باالنسبة لي ، مالي فيه نظر ,,