بالصور.. اكتشاف فندق ضخم مهجور في هاواي مساحته 2 مليون متر

هونولولو(صدى):

اكتشفت المصورة ” شيري أوت ” فندقا في جزيرة هاواي مهجورا منذ فترة طويلة ويحمل اسم ” كالوكوي “.

وأوضحت ” أوت ” أن ” كالوكوي ” يقع على مساحة عقارية تصل إلى أكثر من 2.2 مليون متر مربع وطرحتها الشركة المالكة ” جي إل ” للاستثمارات العقارية للبيع مقابل 260 مليون دولار.

وتم افتتاح ” كالوكوي ” في سبعينيات القرن الماضي وظل يجذب سياحا من مختلف الدول بسبب الطبيعة الساحرة للجزيرة حتى أغلق عام 2001 عندما أفلست الشركة المستأجرة للفندق.

ووصفت ” أوت ” الفندق بأنه تحفة مهجورة حيث أغلقت جميع غرفه وأصبحت في حالة يرثى لها بشكل مزعج.