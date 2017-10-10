استدراج مواطن ” سعودي ” وتصويره عاريًا في أحد فنادق دبي
ألقت الجهات الأمنية في الإمارات القبض على 3 أشخاص من الجنسية النيجيرية، بعدما قاموا باستدراج مواطن سعودي وتصويره عارياً في أحد فنادق دبي لابتزازه.
وأوضحت مصادر في تفاصيل الحادثة أن المتهمين قاموا بوضع كمين للمواطن السعودي عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، وقاموا هناك بالاعتداء عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريًا لابتزازه للحصول على المال.
وأضافت المصادر ذاتها في ملابسات الحادثة التي نشرتها وسائل إعلام إماراتية، بأنه تم إطلاق سراح الضحية عقب الحصول منه على 1000 درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلت الشرطة المتهمين، وأكد الضحية أن المتهمين لم يحذفوا صورته، ويهددونه بنشرها في حال لم يحصلوا على المزيد، فيما نفي المتهمون التهم الموجَّهة إليهم بالقول إنهم عثروا على الصور في أحد الأجهزة. وحددت محكمة الجنايات في دبي 30 أكتوبر موعدًا للنطق بالحكم.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 875 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخبر نشر سابقا تحت استدرجت فتاة رجلاً خليجياً إلى غرفتها بأحد فنادق دبي بعد أن وضعت صورة امرأة أوربية على أحد مواقع التواصل ودعته لعمل جلسة مساج له وتقديم خدمات غير شرعية وحين وصل إلى هناك اكتشف أنه وقع في ورطة كبيرة. فقد فوجئ الرجل بإفريقية وحين هم بالخروج فوجئ برجلين يهاجمانه ويجردانه من ملابسه ويصورانه ويهددانه بنشر صوره على شبكات التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع لهم مبلغاً من المال.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19859 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله امس خليجي واليوم سعودي طيب
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال احد الصهاينة
كأس وغانية تفعل بالأمة المحمدية
ما لا تفعله المدافع
ي غريب خلك اديب
والله لو كنت ساكن في بلاد اليهود
وليس الامارات وانت في حالك
محد حولك
لكن الخروف خروف من يومه
هههههههههههههههههه
حقوق الرجل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبدو انه تمت المساوة بين الرجل والمرأة في كل شيء ماعدا الصراف لذلك نطالب نحن الرجال بالمساواة في تحمل النفقة بحيث اذا انفصلت الزوجة عن الزوج والأبناء مع الزوج تكون المرأة مطالبة بالنفقة للابناء كما لو كان الأبناء مع الزوجة يكون الزوج مطالب بالنفقة ، لان خوفنا من ان العالم يقول ان المرأة في السعودية لم تأخذ حقوقها جلعنا نغرقها بالحقوق وننسى أن للرجل حقوق كذلك .. ونطالب بأنشاء جمعية تعتني بحقوق الرجل يجب المطالبة بالمساواة في المال وايصال ذلك للمسؤولين اجتهدوا أيها الرجال
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو اللي جنا على نفسة
حقوق الرجل[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
النساء يطالبن بسحب الولاية من الرجل نحن الرجال نطالب بالغاء مسؤولية النفقة وتكون على الاثنين الزوج والزوجة وفي حال الطلاق يتم تقدير النفقة جزء من الزوج وجزء من الزوجة ويكون ذلك حق للاطفال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19859 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 58 دقيقة
حمل السلاح امر ضروري فى هذا الوقت والله لاعلهم كيف التصوير صح للاسف عندنا اذا صح القول حسن نية لا هذا الايام حسن النية ماتنفع حتى مع القريب حط سلاحك فى جيبك ثم سد الرجال افضل من العار
ابوباسم[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يدفع البلاء
ضب عطشان[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله عندنا ناس ودك تحطهم في افران وتسوي منهم زيت عافية لبلاهتهم وخرفنتهم اذا شافو حرمة قطو اللي وراهم ودونهم ولايحصلون شي تزوجو يااخي والمشكلة فيه ناس متزوجة وش الحل مع العقليات هذه سوو لهم اختبار في المطار قبل مايروحون ويفضحونا
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 17 دقيقة
وانا من عندو اعطو الحرمة ان تزوج نغسها بي نفسها وتحل مشاكلها مع زوجها وتطالب في المحكمة بدون محامي وانتها