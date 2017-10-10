استدراج مواطن ” سعودي ” وتصويره عاريًا في أحد فنادق دبي

دبي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في الإمارات القبض على 3 أشخاص من الجنسية النيجيرية، بعدما قاموا باستدراج مواطن سعودي وتصويره عارياً في أحد فنادق دبي لابتزازه.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الحادثة أن المتهمين قاموا بوضع كمين للمواطن السعودي عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، وقاموا هناك بالاعتداء عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريًا لابتزازه للحصول على المال.

وأضافت المصادر ذاتها في ملابسات الحادثة التي نشرتها وسائل إعلام إماراتية، بأنه تم إطلاق سراح الضحية عقب الحصول منه على 1000 درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الشرطة المتهمين، وأكد الضحية أن المتهمين لم يحذفوا صورته، ويهددونه بنشرها في حال لم يحصلوا على المزيد، فيما نفي المتهمون التهم الموجَّهة إليهم بالقول إنهم عثروا على الصور في أحد الأجهزة. وحددت محكمة الجنايات في دبي 30 أكتوبر موعدًا للنطق بالحكم.