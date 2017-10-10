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بالفيديو.. فتاة تنفذ مقلب مرعب في زوجها

بالفيديو.. فتاة تنفذ مقلب مرعب في زوجها
متابعات(صدى):

نشرت فتاة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تنفيذها مقلب مخيف في زوجها عندما أيقظته بوجه مرعب.

وظهرت ناتالي ويفر ” 23 عامًا ” في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، بوجه مخيف بعد أن وضعت مكياجا خاصا بالهالوين؛ لتنفيذ مقلب مرعب في زوجها النائم ستيفن هول.

واستخدمت ” ناتالي ” ، مناديل الحمام وخامات مطاطية لتجعل شفاهها تبدو، وكأنها متشابكة ومخيطة معا.

وتسللت ناتالي إلى غرفة نوم زوجها لتوقظه، ويفاجأ بالمنظر أمامه وظل يصيح بصوت عال، ويقفز فوق السرير في محاولة للابتعاد عنها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2343 ] نشر منذ 5 ساعات

فاضية والعقول خاوية

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