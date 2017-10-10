سعودي يتكفل بسفر شاب لروسيا رقص بقدم واحدة فرحا بصعود مصر للمونديال

نايف السالم(صدى):

أعلن مواطن سعودي، تبرعه للشاب المصري الراقص بقدم واحدة في برج العرب، بالسفر لروسيا 2018 مع المنتخب المصري، إضافة إلى التكفل بتذاكر حضوره مباريات المنتخب وكذلك تكاليف الإقامة.

وقال المواطن ” منذر آل شيخ مبارك ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: “متكفل بتذاكر طيران وإقامة الشاب صاحب القدم الواحدة، إضافة إلى تذاكر حضور المباريات “.

في هذا السياق، تبرعت فتاة بالأمس بطرف صناعي للشاب أيضًا، وذلك بعد تفاعله مع فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولى ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الشاب محمود عبده، الذي فقد إحدى قدميه، حاول الرقص بقدمه السليمة، قبيل بدء مباراة المنتخب كنوع من تشجيع وتحفيز اللاعبين على طريقته الخاصة.

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