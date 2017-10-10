سعودي يتكفل بسفر شاب لروسيا رقص بقدم واحدة فرحا بصعود مصر للمونديال
أعلن مواطن سعودي، تبرعه للشاب المصري الراقص بقدم واحدة في برج العرب، بالسفر لروسيا 2018 مع المنتخب المصري، إضافة إلى التكفل بتذاكر حضوره مباريات المنتخب وكذلك تكاليف الإقامة.
وقال المواطن ” منذر آل شيخ مبارك ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: “متكفل بتذاكر طيران وإقامة الشاب صاحب القدم الواحدة، إضافة إلى تذاكر حضور المباريات “.
في هذا السياق، تبرعت فتاة بالأمس بطرف صناعي للشاب أيضًا، وذلك بعد تفاعله مع فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولى ببرج العرب.
جدير بالذكر أن الشاب محمود عبده، الذي فقد إحدى قدميه، حاول الرقص بقدمه السليمة، قبيل بدء مباراة المنتخب كنوع من تشجيع وتحفيز اللاعبين على طريقته الخاصة.
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عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 37 دقيقة
دنيا حظوظ
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 31 دقيقة
وش أحسن منها لو أنه تصدق بها لوجه الله تعالى لأرملة أو يتيم أو مسكين أو حلقات تحفيظ أو صدقة جارية وترك عشاق الكورة فهم نذروا أنفسهم لها لو على جثثهم على قولة المصريين ,سبحان الله ناس سخرهم الله لطريق الخير وناس مسخرين لغير ذلك
ابو محمد القرني[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 24 دقيقة
يستاهل واهنية على معنوياته وروحه الرياضية العالية وحبه لوطنه …..