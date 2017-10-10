بالصور.. حرس الحدود يضبط 800 كيلو حشيش خلال 18 يوما

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي(جازان ،نجران ) بعد توفيق الله خلال الفترة من ١٠ /١/ ١٤٣٩هـ وحتى ١٨ /١/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر ، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٤) أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية.. وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٢٠٦,٨) مائتان وستة كيلوجرام و ثمانية جرامات من مادة الحشيش المخدر .

و في حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي بأن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات و إمكانات للتصدي لأي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف .