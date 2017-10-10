بالفيديو.. متصل يتغزل بمذيعة: ” لو أتجوزتي هتسعدي جوزك “
تغزل متصل يدعى علاء من القاهرة، في الإعلامية هبة الزياد، عقب تأييده لدعوتها التي طالبت فيها بحرية الرجل سواء في البيت أو في العمل.
وتغزل المتصل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج جراب حواء المذاع على فضائية LTC، في الإعلامية قائلا: ” إنت لو اتجوزتي هتسعدي وهتبسطي جوزك جدا جدا، وعمرك ما هتعملي له أي مشكلات وهيروح الشغل مبسوط جدًا ” .
عبده مشب[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 4 ساعات
!!!!
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 35 دقيقة
عندها مقومات
😆😆
القوة العاشرة18[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 دقائق
ياولد انت خبيث