بالفيديو.. متصل يتغزل بمذيعة: ” لو أتجوزتي هتسعدي جوزك “

القاهرة(صدى):

تغزل متصل يدعى علاء من القاهرة، في الإعلامية هبة الزياد، عقب تأييده لدعوتها التي طالبت فيها بحرية الرجل سواء في البيت أو في العمل.

وتغزل المتصل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج جراب حواء المذاع على فضائية LTC، في الإعلامية قائلا: ” إنت لو اتجوزتي هتسعدي وهتبسطي جوزك جدا جدا، وعمرك ما هتعملي له أي مشكلات وهيروح الشغل مبسوط جدًا ” .

