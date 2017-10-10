امرأة تهدد زوجها بنشر فيديوهات لعلاقتهما الزوجيه
اتهم زوج في محضر رسمى بقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، زوجته بابتزازه لإجباره على التنازل لها عن شقته وسيارته بيعا وشراء بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وطرده من منزله.
وقدم الزوج مستندات تحوى رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومتها له على منحها ممتلكاته تحت التهديد بنشر صور وفيديوهات خاصة له أثناء زواجهما خاصة بعدما رفض تطليقها طواعية.
وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بزنانيرى وقسم شرطة روض الفرج أن خلافات نشبت بينه وزوجته بعد 3 شهور على زواجهما وذلك بعدما اكتشف أنها مصابه بالعقم ما منعها من الإنجاب وهو ما كانت تعلمه قبل الزواج وأخفته عنه “.
وأضاف بلا بأنه طلب من أهلها تطليقها بصورة ودية وأخذ كلا منهما حقوقه بعد أن تسببت فى خداعه لكنها رفضت وأصرت على أن تأخذ تعويض عن تطليقي لها وطلبت أن أكتب الشقة وسيارتي باسمها وعندما رفضت هددنى بنشر صور وفيديوهات فى أوضاع خاصة لى”.
وتابع:” لم أتصور أن تفضح نفسها وتنشر تلك المواد على الإنترنت وبعدها تذهب وتتهمنى أننى من ارتكبت الجريمة وتسببت فى فضحيتها خلافا للحقيقة التى أثبتتها التحريات والمستندات التى تقدمت بها ظننا منها أن تستطيع أن تسرقنى وتحصل على الطلاق للضرر وتأخذ حقوق ليس من حقها وهى من خدعتنى منذ البداية”.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 22 ساعة
مابنىء على باطل فهوا باطل-وكيف عرفت انها عقيم قبل الزواج بك كما تدعي-الالو كانت مطلقه من قبل-
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 19 ساعة
يازمن العجائب
ههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14958 ] نشر منذ 17 ساعة
متخلفه !!
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5115 ] نشر منذ 11 ساعة
سِـود الله وجـــهها .😡😠.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20644 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبلانا
هذي أدفنها وهي حيه بعد🤔
كان زمان[ عدد التعليقات: 1635 ] نشر منذ 1 ساعة
الجشع وما يعمل ……
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2959 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم اصلح احوال المسلمين وعافنا يارب مما ابتليتهم به
أول مره اسمع إن وحده تهدد زوجها بنشر صورها معاه
انتبهوا لاحد يخلي زوجته تصوره في وضعيات احم احم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 795 ] نشر منذ 34 دقيقة
عش رجباُ
نرى عجباُ
ربما ماسكه عليك صور مع غيرها
بمعنى لاويه ذراعك صح
ههههههههههههه