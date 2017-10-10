امرأة تهدد زوجها بنشر فيديوهات لعلاقتهما الزوجيه

القاهرة(صدى):

اتهم زوج في محضر رسمى بقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، زوجته بابتزازه لإجباره على التنازل لها عن شقته وسيارته بيعا وشراء بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وطرده من منزله.

وقدم الزوج مستندات تحوى رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومتها له على منحها ممتلكاته تحت التهديد بنشر صور وفيديوهات خاصة له أثناء زواجهما خاصة بعدما رفض تطليقها طواعية.

وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بزنانيرى وقسم شرطة روض الفرج أن خلافات نشبت بينه وزوجته بعد 3 شهور على زواجهما وذلك بعدما اكتشف أنها مصابه بالعقم ما منعها من الإنجاب وهو ما كانت تعلمه قبل الزواج وأخفته عنه “.

وأضاف بلا بأنه طلب من أهلها تطليقها بصورة ودية وأخذ كلا منهما حقوقه بعد أن تسببت فى خداعه لكنها رفضت وأصرت على أن تأخذ تعويض عن تطليقي لها وطلبت أن أكتب الشقة وسيارتي باسمها وعندما رفضت هددنى بنشر صور وفيديوهات فى أوضاع خاصة لى”.

وتابع:” لم أتصور أن تفضح نفسها وتنشر تلك المواد على الإنترنت وبعدها تذهب وتتهمنى أننى من ارتكبت الجريمة وتسببت فى فضحيتها خلافا للحقيقة التى أثبتتها التحريات والمستندات التى تقدمت بها ظننا منها أن تستطيع أن تسرقنى وتحصل على الطلاق للضرر وتأخذ حقوق ليس من حقها وهى من خدعتنى منذ البداية”.