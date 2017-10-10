مواطن سعودي يقتل زوجته ويُقطع جسدها بـ ” منشار كهربائي ” في مصر
نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل حادثة تورط فيها مواطن سعودي كان يدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، حيث قام بقتل زوجته التي تحمل الجنسية الليبية وتقطيع جسدها بمنشار كهربائي وإلقاء أجزاء من جسدها أسفل أحد الكباري.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة السيدة، بالقرب من أحد الكباري، وتوصلت جهود فريق البحث من خلال النشر عن الجثة بكافة طرق النشر إلى أن الجثة لسيدة تدعى ” رع م ” ، 32 عام، ليبية الجنسية، مقيمة بمنطقة المعمورة الشاطئ، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
وبحصر علاقاتها وخلافاتها، تبين أنها متزوجة من المدعو ” م ب ع ب ” ، 26 عاما، طالب بالأكاديمية العربية للعلوم، مقيم بذات العنوان، وأنهما دائما الخلافات منذ أن تزوجها من عامين وإنجابه منها طفل يدعى ” على ” ، وقيامه بتسفيره للخارج طرف أهله، دون رغبة المجني عليها وسابقة تهديده لأهليتها بقتلها بسبب إصرارها على طلب رؤية نجلها.
وأضافت أن التحريات كشفت إلى أن مرتكب حادث مقتل المجني عليها هو زوجها، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافاتهما الدائمة، وقيامه بخنقها وتقطيع الجثة باستخدام منشار كهربائي ووضعها داخل أكياس، وقيامه بنقل الجزء السفلى للجثة بالاستعانة بصديقة ” م ع م ” ، 25 عاما، مستخدمين سيارة مستأجرة قيادة الأخير، وقيامه بالاحتفاظ بالجزء العلوي من الجثة والذراعين داخل حقيبة بثلاجة الشقة إقامتهما.
من جهتها أحالت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، أمس الاثنين، أوراق المتهم الهارب المتورط في الحادثة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.
المعشوق[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2955 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
الشيطان يصور له ان الحل الوحيد هو القتل
وبمجرد ماينقاد لوساوس الشيطان وينفذ القتل
يتخلى عنه ويبدأ في الحسره والندم ويدخل في الاكتئاب
لكن لاينفع الندم
اللهم لك الحمد الذي عافيتنا مما ابتليتهم به
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالله ويش هو هذا الحقد
والاجرام مستحيل تكون بشر
والله مستحيل تكون بشر
همل وحشي مروع ومخيف جداً جداُ
استغفر الله العظيم
رعد ***[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسامحك ومصر ناقصة بىلاوى
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6027 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 20 دقيقة
يمدحون الزواج من اجنبية وبالنهاية يعيشون بجحيم عساهم بالحال واردى ان شاء الله إعدام حسبي الله عليه المجرم اتمنى من أهل الزوجة عدم التنازل عن دم بنتهم إعدام ريحونا من هالمجرم
خالد العنزي 666666[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
جيبو هالكلب ابن الكلب عن طريق السفارة السعودية والانتربول الدولي واعدموة مباشرة وعالهواء لكل الناس والمفروض يعدم بنفس الفعل بالمنشار والتقطيع