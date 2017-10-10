بالفيديو.. شرح لكيفية تدفق المياه عبر بئر زمزم
تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، لشخص يشرح كيفية تدفق المياه من بئر زمزم بمكة المكرمة، ومصادر المياه، موضحا أن هناك عملية تحدث أثناء تدفقها هي التي تعطي طعم الماء الذي نشربه، وإذا لم تحدث هذه العملية فإن الطعم سوف يتغير.
وأشار الشخص إلى أن المياه لا تتدفق من أعماق البئر وإنما تتدفق من الأطراف الجانبية عن طريق الصخور، مبيناً أن البئر لها عينان رئيسيتان ونحو 20 عيناً فرعية، مضيفا أن العينين الرئيسيتين، إحداهما من جهة الحجر الأسود بالكعبة المشرفة ولها مخرج واحد، والثانية من جهة جبل أبي قبيس ناحية الصفا والمروة ولها مخرجان، وكلا العينين يصب في رقبة البئر.
وأوضح أن طعم ماء زمزم الذي نشربه من البئر ينتج من اختلاط الماء الناتج عن التقاء العينين، ولو شرب أحد من عين دون الأخرى لوجد الطعم مختلفاً، مضيفاً أن البئر يبلغ طولها 30 متراً ونصف، ويوجد في نهايتها حجر صلد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20616 ] نشر منذ 15 دقيقة
سبق وعلقت سابقآ
ونقلت كلام لأحد العلماء المختصين
سبحان الله يقول في بئر زمزم ثلاثه عيون
كل عين تجي من جهه سبحان الله كما ذكر ف الخبر
يوم حللو كل وحده على حده لقوها مويه عادي
لكن إذا صبت واجتمعت كلها تحول الماء لزمزم
واكتشفوا سبحان الله إن ماء زمزم يفيض بكثره خاصه ايام الحج
ومهما سحبو منه يزيد ماينقص
حكمةرب العالمين🤔