الإطاحة بشخص استخدم مواقع التواصل في الترويج للمخدرات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نجاحها في إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات بالطائف، أمس الإثنين.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الموقوف استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للحبوب المخدرة، وتم تتبعه ومن ثم القبض عليه وإيقافه.