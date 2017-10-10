بالفيديو.. حارس الملك سلمان يعزي ذوي الشهيد ” المطيري “

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين تقديم اللواء عبد العزيز الفغم، أثناء تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد وكيل الرقيب حماد بن علي المطيري، شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.

وظهر اللواء عبد العزيز الفغم وهو يواسي أحد أقارب الشهيد في ظهور نادر، قائلاً: ” هذا طول عمره بطل، ترا كلنا اخوانك وعيالك، وهو نزع من قلوبنا نزع، وإن شاء الله بيلقى ربه “.