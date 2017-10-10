بالفيديو.. مؤذن مسجد العوالي يروي اللحظات الأخيرة للراحل القرشي قبل وفاته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمؤذن مسجد حي العوالي بمكة المكرمة، يكشف من خلاله تفاصيل جديدة حول الخاتمة الجميلة للدكتور خالد القرشي، والذي توفي في محراب المسجد، بعد ثوانٍ من إمامته للمصلين في صلاة العصر.
وأوضح المؤذن – بصوت متهدج يغلبه البكاء – أن الفقيد كان كثير الاستغفار والدعاء بين الأذان والإقامة، وفي يوم الوفاة حضر كعادته إلى المسجد، وصلى ركعتين خفيفتين، ثم جلس يستغفر، فحل وقت إقامة الصلاة.
وأضاف المؤذن، ” بعد أن أقمت الصلاة اتجه إلي الدكتور القرشي وصافحني بوجه باسم منير، ثم صلى بالناس بشكل طَبِيعِيّ، وعقب الصلاة أعطى وجهه للمصلين، واستغفر لثوانٍ، ثم أمسك بميكرفون المسجد، فظننا أنه سيلقي موعظة أو يقرأ تفسيراً للقُرْآن على المصلين، كعادته، لكنه أَغْلَقَه دون أن يتحدث، وبدا على وجهه الإرهاق المفاجئ، وما هي إلا ثوانٍ حتى وقع على شقه مغشياً عليه، وفاضت روحه إلى بارئها “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20616 ] نشر منذ 27 دقيقة
رحمةالله عليه
انتشر له مقطع وهو يتكلم عن تارك الصلاة
كلام هزني هز
وله مقاطع تلاوات قرآنية صوووته رووووووعه
رحمةالله علية الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
ويكتب لنا خاتمه حسنه مثل خاتمته
راح عند الله
راح عند ربه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين