بالفيديو.. المرور يكشف إجراءات استخراج المرأة لتراخيص قيادة السيارة
كشف العقيد طارق الربيعان، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، عن إجراءات استخراج تراخيص قيادة المركبات للسيدات، مؤكدا أنه لن يتم بشكل عشوائي ودون ضوابط.
وأكد الربيعان، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” يا هلا ” بقناة ” روتانا خليجية “، ” لا تحسب أَي سيدة أنها ستتوجه لإدارات المرور يوم 10 شوال المقبل، فيتم استخراج رخصة لها من الشباك وانتهي الأمر “.
وأضاف الربيعان، أن هناك لجنة حكومية مشكلة بالأمر السامي المتعلق بقيادة النساء للمركبات ستكون مهمتها العمل على وضع الضوابط اللازمة لاستخراج التراخيص لهن، ومنها إنشاء مدارس لتعليم القيادة تمهيدا لمنح الترخيص.
وأوضح أنه في خلال شهر أو شهرين على الأكثر، سيصدر بيان من اللجنة يوضح أماكن هذه المدارس ومهامها وصلاحياتها، مشددا على أن تلك المدارس ستكون عبارة عن ساحات مسفلتة ومخططة بالعلامات الإرشادية لتعليم القيادة، ولن تحوي مباني تقريبا؛ لذلك فإن عملية إنشائها لن تأخذ وقتا أكثر من شهر، على الأغلب.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20616 ] نشر منذ 24 دقيقة
طلعولهن رخص قبل ينقرضن
كل يوم حادث
الي داخله فحاوية
والي محضرة بصبات اسمنتية
والي حضرت فتريلةباكستاني
وآخرهم البارح ف العزيزية أكلت الرصيف
وخلت السيارة تلعب جمباز🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20616 ] نشر منذ 21 دقيقة
الدولة ماقصرت وضعت مراكز تدريب ع القيادة
لكن البعض الله يهديهم مستعجلين
على طول ناولها المفتاح حتى بسم الله ماقالها
ولا حزام امان ولاشي
دز بس😱