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  3. محمد عبدالجواد : يوسف الثنيان أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية

محمد عبدالجواد : يوسف الثنيان أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 3 ساعات

بصراحة يستاهل ابو يعقوب
كل التقدير والاحترام
يطربك والله بلعبه
رغم انني نصراوي
لكن يظل رأي
اتفق معك في الرأي
واختلف معك في التقييم كلياً بشكل العموم

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 15 دقيقة

ياعمي انت حسود وقزم ومريض ومقهور من ماجد عبدالله اسطورة اسيا ولن تتكرر , وشرف لمونديال روسيا تواجد ماجد عبدالله فيه, وانت تبغى تحاول ومعك بعض الاعلام الفاشل المرتزق ابعاده من المونديال

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 10 دقائق

اسطورة اسيا يوسف الثنيان لكن للاسف الاعلام خدم لاعيبه اقل بكثير من يوسف الثنيان

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