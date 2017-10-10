محمد عبدالجواد : يوسف الثنيان أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية

الثلاثاء 10
أكتوبر
بصراحة يستاهل ابو يعقوب
كل التقدير والاحترام
يطربك والله بلعبه
رغم انني نصراوي
لكن يظل رأي
اتفق معك في الرأي
واختلف معك في التقييم كلياً بشكل العموم
ياعمي انت حسود وقزم ومريض ومقهور من ماجد عبدالله اسطورة اسيا ولن تتكرر , وشرف لمونديال روسيا تواجد ماجد عبدالله فيه, وانت تبغى تحاول ومعك بعض الاعلام الفاشل المرتزق ابعاده من المونديال
اسطورة اسيا يوسف الثنيان لكن للاسف الاعلام خدم لاعيبه اقل بكثير من يوسف الثنيان
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عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 3 ساعات
بصراحة يستاهل ابو يعقوب
كل التقدير والاحترام
يطربك والله بلعبه
رغم انني نصراوي
لكن يظل رأي
اتفق معك في الرأي
واختلف معك في التقييم كلياً بشكل العموم
ماوكلي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 15 دقيقة
ياعمي انت حسود وقزم ومريض ومقهور من ماجد عبدالله اسطورة اسيا ولن تتكرر , وشرف لمونديال روسيا تواجد ماجد عبدالله فيه, وانت تبغى تحاول ومعك بعض الاعلام الفاشل المرتزق ابعاده من المونديال
تركي الطامي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 10 دقائق
اسطورة اسيا يوسف الثنيان لكن للاسف الاعلام خدم لاعيبه اقل بكثير من يوسف الثنيان