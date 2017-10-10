بنتلي متصلة بالإنترنت في معرض جيتكس 2017

ابوظبي(صدى):

خلال فعاليات اليوم الأول من أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2017، كٌشف عن سيارة بنتلي متصلة بالإنترنت، وتتيح هذه السيارة للسائقين إمكانية القيام بمجموعة واسعة من عمليات الدفع بسهولة تامة، بدءاً من دفع رسوم مواقف السيارات وانتهاءً بطلب البيتزا من مطعمهم المفضل، وذلك من خلال وحدة التحكم في السيارة المتصلة بالإنترنت.

وتم تصميم هذه السيارة، وفقاً لبيان حصل 24 على نسخة منه، في الأصل في العام 2015 من قبل شركة ” فيزا ” العاملة في قطاع المدفوعات الرقمية في العام، ويمكن لسيارة ” فيزا ” المتصلة بالإنترنت دمج العديد من معاملات الدفع اليومية ضمن تجربة تتسم بالسهولة والسلاسة وبخلوها من المتاعب.

وقد قامت الشركة بإحضار سيارة بنتلي إلى دبي خصيصاً لأسبوع جيتكس، وسيتم عرض السيارة في منصة ” فيزا ” في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 12 أكتوبر الجاري.