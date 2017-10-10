بالصور.. ظهور نيللى كريم بإطلالة مميزة فى جلسة تصوير

أماني الغامدي(صدى):

نشر المصور خالد فضة عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، عدد من الصور للنجمة نيللى كريم، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

واردت النجمة نيللى كريم، خلال جلسة التصوير اللون ” الأسود والموف ” ، لتظهر بإطلالة نالت استحسان كل محبيها.

وكانت صرحت الفنانة نيلى كريم، أن هناك فيلما سينمائيا ستبدأ تصويره بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائى، كما يتم التحضير لمسلسل سيعرض فى رمضان المقبل، مضيفة: ” أومال مين هينكد ع الناس ” .