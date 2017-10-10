رئيس النصر: ندرس عدم المشاركة في البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، أنه لم يتم جمع مبلغ الرخصة الأسيوية، مشيرا إلي أن خيار عدم المشاركة في البطولة الآسيوية بات مطروحا.

وأضاف انه يعمل خلال الفترة الماضية على تخفيض حجم الديون، المتراكمة على النادي.

وختم بالقول قرار منع رؤساء الأندية من الجلوس في مقاعد البدلاء من أفضل القرارات ولن أستقيل لدي عامان بعد الحالي.