  • الثلاثاء 10

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. رئيس النصر: ندرس عدم المشاركة في البطولة الآسيوية

رئيس النصر: ندرس عدم المشاركة في البطولة الآسيوية

رئيس النصر: ندرس عدم المشاركة في البطولة الآسيوية
نواف السالم(صدى):

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، أنه لم يتم جمع مبلغ الرخصة الأسيوية، مشيرا إلي أن خيار عدم المشاركة في البطولة الآسيوية بات مطروحا.

وأضاف انه يعمل خلال الفترة الماضية على تخفيض حجم الديون، المتراكمة على النادي.

وختم بالقول قرار منع رؤساء الأندية من الجلوس في مقاعد البدلاء من أفضل القرارات ولن أستقيل لدي عامان بعد الحالي.


الوسوم:, ,

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 14 ساعة

محتال وغيرثقة كل ساعة له تصريح والان ينفي لأنه يعرف مستوى فريقه العالمي . عالمي من تعادل وهزيمة وصار عالمي بدون كأس !!!
الخليجه خرج من الدور الاول والبطوله العربيه فشلونا وخلونا مضحكة نادي النصر !!
وعادل الملحم مسكين مريض خذوه وعالجوه من عظمة العالمي اللي هو مصدقها !! مغسول مخه بالعالمي .

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 14 ساعة

هههههههههههههههه
احسن شي الواحد يأخذ علك ولا ياخذ نصف ريال يقعد يقرقع في المخباة 🙂

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 6 ساعات

همزه ولمزه
اعتقد اسمك حرام قال تعالى (ويل لكل همزة لمزه)
انت على اسمك مفتن انت يا قواطي بدري عليك والله توصل لمستوى النصر لأنك بالأساس سنفور ابو طاقيه وفشله
أقل شي مو شحات زيكم الحقونا يالاتحاد السعودي لكرة القدم لتسديد ديونكم
تقول فشلكم النصر النصر اصلاً مايشرف في السنافر اشكالك يابواقين اسامي والقاب الانديه

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 6 ساعات

ياصدى انتي لاعبه في تصريح الأمير ، والله عيب

[ عدد التعليقات: 1309 ] نشر منذ 6 ساعات

شيء عجيب
خاصة أن النصر لم يحقق الأسيوية ولدية لاعبين جيدين ومن الممكن وصول الفريق لمراحل متقدمة.

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 ساعات

السنافر تبعد لا تعدي نادي النصر بالجرب كل اكل السنافر علف مستورد

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 4 ساعات

زين اعترفو فريق الفقر و النفسية

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 27 دقيقة

هلا بالجمهور الراقي / فضلا لا امرا نتمنى السنافر ان لا تدخل عرين الأسُود

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 24 دقيقة

النصر يبقى منتصر بأدارته بجمهوره بتكاتف الاعبين في كل المحافل يد واحده تنعني زعيم الوطن

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 24 دقيقة

النصر هو الزعيم

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 20 دقيقة

نتمنى السنافر ان لا يسرقوا اللقب تيفوا النصر الأسد يعني الزعيم والفارس هو الزعيم وسارقي الألقاب يذهبوا يشربوا بحر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *