رئيس النصر: ندرس عدم المشاركة في البطولة الآسيوية
أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، أنه لم يتم جمع مبلغ الرخصة الأسيوية، مشيرا إلي أن خيار عدم المشاركة في البطولة الآسيوية بات مطروحا.
وأضاف انه يعمل خلال الفترة الماضية على تخفيض حجم الديون، المتراكمة على النادي.
وختم بالقول قرار منع رؤساء الأندية من الجلوس في مقاعد البدلاء من أفضل القرارات ولن أستقيل لدي عامان بعد الحالي.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 14 ساعة
محتال وغيرثقة كل ساعة له تصريح والان ينفي لأنه يعرف مستوى فريقه العالمي . عالمي من تعادل وهزيمة وصار عالمي بدون كأس !!!
الخليجه خرج من الدور الاول والبطوله العربيه فشلونا وخلونا مضحكة نادي النصر !!
وعادل الملحم مسكين مريض خذوه وعالجوه من عظمة العالمي اللي هو مصدقها !! مغسول مخه بالعالمي .
عبدالهادي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههههههههه
احسن شي الواحد يأخذ علك ولا ياخذ نصف ريال يقعد يقرقع في المخباة 🙂
الاسم (اختيارى)[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 6 ساعات
همزه ولمزه
اعتقد اسمك حرام قال تعالى (ويل لكل همزة لمزه)
انت على اسمك مفتن انت يا قواطي بدري عليك والله توصل لمستوى النصر لأنك بالأساس سنفور ابو طاقيه وفشله
أقل شي مو شحات زيكم الحقونا يالاتحاد السعودي لكرة القدم لتسديد ديونكم
تقول فشلكم النصر النصر اصلاً مايشرف في السنافر اشكالك يابواقين اسامي والقاب الانديه
الاسم (اختيارى)[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 6 ساعات
آخر زمن العلوج ترد
ماجد 4114[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 6 ساعات
ياصدى انتي لاعبه في تصريح الأمير ، والله عيب
سواري[ عدد التعليقات: 1309 ] نشر منذ 6 ساعات
شيء عجيب
خاصة أن النصر لم يحقق الأسيوية ولدية لاعبين جيدين ومن الممكن وصول الفريق لمراحل متقدمة.
الاسم (اختيارى)[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 ساعات
السنافر تبعد لا تعدي نادي النصر بالجرب كل اكل السنافر علف مستورد
ugly soul[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 4 ساعات
زين اعترفو فريق الفقر و النفسية
الاسم (اختيارى)[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
ابعدوا يا سنافر اذلفوا
الاسم (اختيارى)[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
اجلدوا السنافر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 27 دقيقة
هلا بالجمهور الراقي / فضلا لا امرا نتمنى السنافر ان لا تدخل عرين الأسُود
مرسيدس[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 24 دقيقة
النصر يبقى منتصر بأدارته بجمهوره بتكاتف الاعبين في كل المحافل يد واحده تنعني زعيم الوطن
مرسيدس[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 24 دقيقة
النصر هو الزعيم
مرسيدس[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 20 دقيقة
نتمنى السنافر ان لا يسرقوا اللقب تيفوا النصر الأسد يعني الزعيم والفارس هو الزعيم وسارقي الألقاب يذهبوا يشربوا بحر