شركة نسما تعلن عن 37 وظيفة للجنسين بجدة وحائل

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق تكنولوجيا المعلومات (وظيفتين للنساء / جدة ).
– مراقب الطاقم (وظيفتين / جدة ) .
– موظف نقل (عدد 6 وظائف / جدة ).
– مشرف النقل (وظيفتين / جدة ).
– مضيف جوي (عدد 20 وظيفة / حائل ).
– موظف أرشيف (حائل ) .
– منسق شؤون موظفين (حائل ).
– مشرف توظيف (حائل ) .
– مدير جداول الملاحين (حائل ) .
– موظف استقبال (جدة ) .
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.
وأشارت الشركة إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: " هنا " .