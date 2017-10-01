شركة نسما تعلن عن 37 وظيفة للجنسين بجدة وحائل

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت الشركة الوطنية " نسما القابضة " عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 37 وظيفة شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من جدة، وحائل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تكنولوجيا المعلومات (وظيفتين للنساء / جدة ).

– مراقب الطاقم (وظيفتين / جدة ) .

– موظف نقل (عدد 6 وظائف / جدة ).

– مشرف النقل (وظيفتين / جدة ).

– مضيف جوي (عدد 20 وظيفة / حائل ).

– موظف أرشيف (حائل ) .

– منسق شؤون موظفين (حائل ).

– مشرف توظيف (حائل ) .

– مدير جداول الملاحين (حائل ) .

– موظف استقبال (جدة ) .

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: " هنا " .