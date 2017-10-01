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الأعداد السابقة للصحيفة

شركة نسما تعلن عن 37 وظيفة للجنسين بجدة وحائل

Time منذ سنتين
Views 3982
شركة نسما تعلن عن 37 وظيفة للجنسين بجدة وحائل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة الوطنية " نسما القابضة " عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 37 وظيفة شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من جدة، وحائل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تكنولوجيا المعلومات (وظيفتين للنساء / جدة ).

– مراقب الطاقم (وظيفتين / جدة ) .

– موظف نقل (عدد 6 وظائف / جدة ).

– مشرف النقل (وظيفتين / جدة ).

– مضيف جوي (عدد 20 وظيفة / حائل ).

– موظف أرشيف (حائل ) .

– منسق شؤون موظفين (حائل ).

– مشرف توظيف (حائل ) .

– مدير جداول الملاحين (حائل ) .

– موظف استقبال (جدة ) .

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: " هنا " .

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أحدث التعليقات

محمد
اللهم اشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازين الصوره
محمد
كفو ابو سلمان
ابو محمد
خير ان شاء الله ... .. اللهم اهله علينا باالخير والبركة والغفران .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😭😭😭😭😭 طال الانتظار يارب تجعلنا ومن نحب وجميع المسلمين من صوامه وقوامه🤲🤲🤲

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