حملات تفتيشية على محطات الوقود بالجموم

نايف السالم(صدى):

نفذت إدارة الدفاع المدني بالجموم حملات تفتيشية على محطات الوقود بالمحافظة بمتابعة ميدانية من مدير الإدارة العقيد سعد الربيعي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن حملات التفتيش التي يقوم بها مدني محافظة الجموم على المنشآت داخل المحافظة تقوم به فرق التفتيش بجدولة يومية ضمن جولات السلامة لهذا العام ١٤٣٩هـ.

وتابع: محطات الوقود هي المنشأة المستهدفة في تلك الجولة التفتيشية لاشتراطات السلامة التي تسعى إدارة الجموم من خلالها إلى توثيق اشتراطات السلامة ومدى صلاحيتها في حال تطلب تدخلها لأي طارئ لا سمح الله كما أن من الاشتراطات التي يسعى مدني الجموم إلى التأكد منها ما يتعلق باشتراطات الوقاية للسلامة من حوادث الحريق.

وأكد سرحان أن مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي يتابع تلك الحملة وما يتبعها من حملات قادمة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات في الحدود الإدارية للمحافظة.