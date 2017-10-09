طليقة الرئيس الأمريكي تكشف أسرار إيفانكا ترامب

واشنطن(صدى):

كشفت إيفانا ترامب، طليقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسرار جديدة بشأن فترة زواجهما، مؤكدة أنها السبب في وصول زوجها للرئاسة.

وقالت إيفانا، خلال حوار مع قناة ” CBS News ” الأمريكية، إنها فخورة بأبنائها الثلاثة، إيفانكا وإيريك ودونالد جونيور، مشيرة إلي احتمال ترشح إيفانكا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غضون 15 عاماً، مؤكدة أن إيفانكا سيكون لها مستقبل سياسي كبير لما تتمتع به من مواهب قيادية.