طليقة الرئيس الأمريكي تكشف أسرار إيفانكا ترامب
كشفت إيفانا ترامب، طليقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسرار جديدة بشأن فترة زواجهما، مؤكدة أنها السبب في وصول زوجها للرئاسة.
وقالت إيفانا، خلال حوار مع قناة ” CBS News ” الأمريكية، إنها فخورة بأبنائها الثلاثة، إيفانكا وإيريك ودونالد جونيور، مشيرة إلي احتمال ترشح إيفانكا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غضون 15 عاماً، مؤكدة أن إيفانكا سيكون لها مستقبل سياسي كبير لما تتمتع به من مواهب قيادية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35302 ] نشر منذ 5 ساعات
يعرف يتنقى الاصهب ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان والله اني بديت مافهم بالسياسية الحين هذي زوجت ترمب ولا بنته ولا أمه اذا ذي الي بالصوره اخبرها بنته وشلون تهرج عن نفسها بتصير رئيسه
اقول لعنة الله عليهم كلهم ماتدري من ابو من ولا ولده عائله دشير الله لا يبلانا
خلني أقوم اصلي تالي الليل بس
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 4 ساعات
الدراهم اللي تحكي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19850 ] نشر منذ 4 ساعات
الاصهب مهدد بالانقراض مقابل بنته
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5162 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحانه الخالق مطول رقبتها😁😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اهب هبيتي الا
ياحبكم يالحريم للتقطيع
ماشفتي الا رقبتها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14938 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5162 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماقنا شين يزعل وانا صادقه فاجآني طول رقبتها وذي خلقه ربنا سبحانه❤
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 39 دقيقة
تصدقين ياجوجو
من بعد ماقلتي ياطول رقبتها وانا اشوفها طويله
يادافع البلاء
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 38 دقيقة
يالبى واحدن يذحك
هنيا
لاشفته ضحكت من دون شعور
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14938 ] نشر منذ 25 دقيقة
هي صحيح طويله ما شاء الله