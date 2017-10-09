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طليقة الرئيس الأمريكي تكشف أسرار إيفانكا ترامب

طليقة الرئيس الأمريكي تكشف أسرار إيفانكا ترامب
واشنطن(صدى):

كشفت إيفانا ترامب، طليقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسرار جديدة بشأن فترة زواجهما، مؤكدة أنها السبب في وصول زوجها للرئاسة.

وقالت إيفانا، خلال حوار مع قناة ” CBS News ” الأمريكية، إنها فخورة بأبنائها الثلاثة، إيفانكا وإيريك ودونالد جونيور، مشيرة إلي احتمال ترشح إيفانكا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غضون 15 عاماً، مؤكدة أن إيفانكا سيكون لها مستقبل سياسي كبير لما تتمتع به من مواهب قيادية.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 35302 ] نشر منذ 5 ساعات

يعرف يتنقى الاصهب ,,

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 5 ساعات

الله المستعان والله اني بديت مافهم بالسياسية الحين هذي زوجت ترمب ولا بنته ولا أمه اذا ذي الي بالصوره اخبرها بنته وشلون تهرج عن نفسها بتصير رئيسه
اقول لعنة الله عليهم كلهم ماتدري من ابو من ولا ولده عائله دشير الله لا يبلانا
خلني أقوم اصلي تالي الليل بس

[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اهب هبيتي الا

ياحبكم يالحريم للتقطيع

ماشفتي الا رقبتها

[ عدد التعليقات: 5162 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماقنا شين يزعل وانا صادقه فاجآني طول رقبتها وذي خلقه ربنا سبحانه❤

[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 39 دقيقة

تصدقين ياجوجو

من بعد ماقلتي ياطول رقبتها وانا اشوفها طويله

يادافع البلاء

[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 38 دقيقة

يالبى واحدن يذحك

هنيا

لاشفته ضحكت من دون شعور

[ عدد التعليقات: 14938 ] نشر منذ 25 دقيقة

هي صحيح طويله ما شاء الله

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