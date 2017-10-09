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  • نشر : منذ 8 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. مصرع سائق وزميله انشغلا بالتصوير

بالفيديو.. مصرع سائق وزميله انشغلا بالتصوير
محمد بن طحيطح (صدى):

وثق مقطع فيديو مصرع سائق وزميله في حادث سيارة طريق الرين؛ بسبب انشغالهما بالتصوير على برنامج “ سناب شات ” .

وأظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي قيام الراكب ببدء التصوير عبر جواله، والتفات السائق إلى ناحيته وإهمال الطريق، وما هي إلا ثوان معدودة وانقلبت بهم السيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى، واشتعلت فيها النيران ووفاتهم، بحسب رواية المغردين.

 


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14 تعليق

[ عدد التعليقات: 35302 ] نشر منذ 7 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 7 ساعات

لاحول ولاقوة الابالله الله المستعان

هذا اخر الهياط

الله يرحمهم ويصبر اهلهم

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 6 ساعات

لااااااا اله الا الله محمد رسول الله
لاحول ولاقوة الا بالله اتمنى ماتكون صور السياره لهم 😔الله يعوضهم بالجنة

[ عدد التعليقات: 5164 ] نشر منذ 5 ساعات

الله المستعان الله يرحمهم ويصبر ذويهم

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 5 ساعات

والله من الكذب والخرط نفس الجوال صور الحادث وعقب الحادث يوم احترق الموتر الجوال الي صورو فيه ماجاه شي اقول قم بس قم
لعن ابو ذا الجيل الي يبي يشتهر لو انه يقول مت كلها فوتر شورب وسنب شت وخرابيط
الله المستعان يفكرونا خرفان يوم ماعندنا الا إذاعة هنا لندن وبرنامج مغارب البادية في القناة الأولى و مسلسل أصابع الزمن يوم تزوج المصريه وغرقّت ونحاش المغرب مدري تونس ويجي ولده عقب ١٠ سنين يقوله ابويا ابويا حركات الحجز ماتنطلي

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 5 ساعات

ghلا حول ولا قوة الا بالله هياط ويش ذنب الى مقا بلهم الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 5 ساعات

علينا هل حركات اتفق مع شايب بروحة

[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههه شايب اشبهم الحجز .. ياعمي مين زعلك وانا اخذلك حقك بس سيب الحجز بحالهم .. وبطل عنصريه ياقمر☺️

[ عدد التعليقات: 5292 ] نشر منذ 3 ساعات

شايب

علامك

الخبر صدق

ناقده وراه زعلان شايبنا

[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمهم ويصبر اهلهم .. ويهدي شايبنا و ينام هههههههه ويبطل يهرج في الحجز😤
مااعرف والله اشبو بس احس ان احد مضايقو هيا اعترفو مين زعل الشايب 😕

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 41 دقيقة

طيب يمكن مرسلها والمضافين نشروها

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