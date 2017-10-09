بالفيديو.. مصرع سائق وزميله انشغلا بالتصوير

محمد بن طحيطح (صدى):

وثق مقطع فيديو مصرع سائق وزميله في حادث سيارة طريق الرين؛ بسبب انشغالهما بالتصوير على برنامج “ سناب شات ” .

وأظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي قيام الراكب ببدء التصوير عبر جواله، والتفات السائق إلى ناحيته وإهمال الطريق، وما هي إلا ثوان معدودة وانقلبت بهم السيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى، واشتعلت فيها النيران ووفاتهم، بحسب رواية المغردين.