” الغذاء والدواء ” تدرس تمديد صلاحية الألبان ومشتقاتها

طلال الغامدي(صدى):

تدرس الهيئة العامة للغذاء والدواء، تمديد فترة صلاحية الألبان ومشتقاتها، حيث عملت الهيئة على دراسات أعدتها لمعرفة إمكانية إطالة فترة صلاحية اللبن والزبادي والحليب المبستر.

ويتوقع أن تأخذ هذه الخطوة حيزاً مهماً ونقاشات علمية في المؤتمر السنوي الذي تعقده الهيئة في الفترة 18-20 صفر 1439هـ الموافق 7-9 نوفمبر2017م، تحت عنوان ” نحو صناعة وطنية رائدة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ” .

وأوضحت ” الهيئة ” أن تطبيق ما أفضت إليه الدراسات العلمية هو ” تشجيع لصناعة الألبان محلياً بما يتوافق مع التشريعات والمعايير العالمية، وبما يضمن سلامتها، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الوطنية بصورة خاصة ولقطاع الألبان بصورة عامة، للتقليل من هدر المنتجات ” .