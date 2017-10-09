خلع شجرة وتحطيم جدار لإخراج مريضة تزن 300 كيلو جرام في التشيك
اضطرت قوات الإطفاء في التشيك إلى القيام بمهمة معقدة من أجل إنقاذ امرأة مريضة تعاني بدانة مفرطة وإخراجها من منزلها.
وأعلنت متحدثة باسم قوات الإطفاء في مدينة باردوبيس اليوم الاثنين أن قوات الإطفاء اضطرت إلى توسيع باب مسكن المريضة بتحطيم جزء من جدار، وذلك حتى تتمكن من إخراج المرأة البدينة.
واضطرت قوات الإنقاذ إلى قطع شجرة أمام المنزل لتمهيد الطريق أمام رافعة شوكية، كما صنعت قوات الإنقاذ من خراطيم المطافئ نقالة طبية، ونقلت المرأة على متن سيارة إسعاف خاصة إلى المستشفى.
واستمرت المهمة ست ساعات وشارك فيها إلى جانب المسعفين 20 فردا من قوات الإطفاء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35302 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم اني اسألك العفو والعافيه ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله من الكذب قبل يومين تقولون اسمن حرمة توفت وكانت مصريه وزنها ٣٠٠ كيلو واليوم تقولون وحده ثانيه وزنها ٣٠٠ كيلو بعد
وسبحان الله ماطلعت ذي غير يوم ماتت الثانيه الله المستعان
الجرايد تبي تبيع جرايد الورق خذو العلم وبذا المواضيع لكن مايدرون الحين فيه نت ولا نشتري شى
اول كنت مخلي الجرايد أحط فيها الغدا والعشا عقب ماقراها وعقبها غدا للغنم بالحوش لكن الحين تروح سوق الروش ماشريه ولا أسواق الحربي ولا التميمي لفه كامله حقت سفرة اكل بخمس تريل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان ولا يبلانا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5240 ] نشر منذ 30 دقيقة
اللهم اني اسألك العفو والعافيه ,