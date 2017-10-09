بالفيديو.. طبيب نفسي يصدم متابعيه: المرأة للمتعة والرجل للتفريخ

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لاستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، وهو يسدي نصيحة للمرأة التي ” فاتها قطار الزواج ” بأن ” تستخدم الزوج للتفريخ ” ، مشيرا إلي أن ” الرجل يستخدم المرأة للمتعة ” .

وأثار هذا المقطع غضب رواد ” تويتر ” ، ووصفوا تصريحات الحبيب بـ ” الهفوة ” ، خاصةً أن الزواج يحتاج مودة وسكن، وهدفه ليس إشباع لـ ” نزوات غرائزية ” .

في هذا السياق، قال الدكتور طارق الحبيب للعربية ، أن المقطع تم تداوله بشكل ” مبتور ” . وشدد على أن رده ” كان على إحدى السائلات والتي تشتكي أنها بلغت 37 من عمرها، ولم تتزوج بعد، ووصف شخصيتها بأنها من النوع الحساس ” . فكان لا بد أن ” يخفف عليها ” وقع إجابته عليها بأن يبسط لها رأيه، حيث أراد أن ينصحها بالتخلي عن شروطها التعجيزية للمتقدمين لها. وبحسب رأي الحبيب: ” كان ضمن الحلول لها أن تتزوج لكي تنجب، قبل أن يجري عمرها بدون زواج أو أولاد ” .