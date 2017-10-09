انخفاض مستويات الكالسيوم يزيد فرص الإصابة بالسكتة القلبية
ربط فريق من الباحثين في معهد القلب في لوس أنجلوس بين انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم وزيادة السكتة الدماغية المفاجئة.
ويشتهر الكالسيوم بدوره في الحفاظ على صحة العظام، ولكن تشير دراسة حديثة إلى أنه لا ينبغي إغفال دوره في الحفاظ على صحة وظائف القلب، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من الكالسيوم في دمائهم قد يكونوا أكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة، أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.
يعتقد الدكتور سوميت س. تشوغ، من معهد القلب في لوس أنجلوس، أن نتائج الدراسة قد تمهد الطريق لاستراتيجيات التشخيص والعلاج الجديدة التي تشتد الحاجة إليها للسكتة القلبية المفاجئة (سكا)، وعرض الباحثون مؤخراً عن نتائجهم في مجلة مايو كلينيك بروسيدينغس.
وترجع السكتة الدماغية المفاجئة إلى خلل في النشاط الكهربائي في القلب، ما يسبب عدم انتظام ضربات القلب.
ووفقا لجمعية القلب الأمريكية (أها)، هناك حوالي 350 ألفا خارج المستشفيات تعرضوا لسكتة قلبية مفاجئة في الولايات المتحدة كل عام، ونحو 90% منهم يلقى حتفه، في حين يعتبر مرض القلب التاجي السبب الرئيسي لهذه السكتات.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظنا بحفظه والله انه منخفظ عندي مره😢وسحبت على الدكتوره اربع شهور مارديت لها😁نستودع الله بس😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 3 ساعات
جوجو
كم يعني عندك
بدأت الوسوسه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35293 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر بستره الضافي ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14920 ] نشر منذ 3 ساعات
ممكن صحيح لإن الكالسيوم من أهـــــم المعادن الموجوده بجسم الإنسان وفوائده كثيره مره سبحان الله ,!
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه😊والله الحين مدري بس قبل رمضان منخفظ والدختوره😁خافت علي وقتهاومستائه منه ههههه وقالت بعد مايخلص العلاج ارجع لها بس سحبت وها الدراسه وسوسه بي😂😊الحافظ الله❤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14920 ] نشر منذ 2 ساعتين
جوجو الدكتوره خافت عليك وإنتي ما خفتي ع نفسك الله يصلحك ترى لا قدر الله بتطيح اسنانك ههههه جد انتبهي ع صحتك وقدامك العافيه ❤️😘
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19826 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19826 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيك يا نزقي تغذي صح وتصلقي في الشمس و ان شاء الله ما تشوفين الى الخير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19826 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 2 ساعتين
آمين محرومتي❤ويحفظك والجميع😊ههههه اي والله يادنو❤تقولين هي المريضه الله كريم بس الشمس كمان متحمل اطول فيها اسير عليها ثواني واخش البيت😁😊 وكلت امري لله وماخاب من توكل عليه❤دنو❤ لا طاحت باخذ اسنانك سلف لو بعضها😂😊ومن محرومه واسومه❤ثلاثه😂حيا الله😂😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9558 ] نشر منذ 2 ساعتين
قحوطه اسناني كللهاا تركيب 😂😂😂💔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19826 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابشري يا نزقي. ما طلبتي شي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19826 ] نشر منذ 2 ساعتين
من غير اسناني. اسوي لك طقم ولا احسن منه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص اسومه❤عذرك معك معذوره😂😁تسلمين محرومتي فديتك❤لا خلا ولا عدم😁يعني اكسرها من الليله عشان الطقم😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14920 ] نشر منذ 1 ساعة
جوجو هههههه مع نفسك كيف اضحك واتبسم اذا استلفتي مني 😂😭💔
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 32 دقيقة
شوي يابخيله مو كلها😣هههههه😁😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 29 دقيقة
دنو❤اضحكي على جنب عشان ماتبين ههههه اضحكتني من قلب قسم فديتك الجنب😂😂😂😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 22 دقيقة
اسومه
يالثرما اسنانك كلها تركيب تو صغيره
\
ياربي اني داخلن عليك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14920 ] نشر منذ 18 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههه ☺️
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9558 ] نشر منذ 9 دقائق
ششدخل بالله !! 🤔😂😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 7 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يالبى اللي يضحك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 6 دقائق
محرومه
تقول
نزقي تغذي صح وتصلقي
ترجم يامترجم