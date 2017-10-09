علماء أمريكيون يطورون دواءً جديداً مضاداً للعدوى الفطرية

نيويورك(صدى):

توصل باحثون أمريكيون في جامعة نيويورك، إلى تطوير دواء جديد يساعد في علاج الالتهابات الفطرية المهددة للحياة مثل الرشاشيات.

وقال باحثو البيوكيميائية والفسيولوجية إن مركب ” F901318 ” ، (من فئة العقاقير أوروتوميدس) حيث يمتلك آلية جديدة للعمل وهو التفاعل البيوكيميائي محدد من خلال المادة الدوائية ذات تأثير كبير، هذه هي أول فئة جديدة من عامل مضاد للفطريات يمكن اكتشافها في العقود الثلاثة الماضية.

وأضاف المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور ويليام هوب رئيس قسم الميكروبات العلاجية في الجامعة ” أبت ” ، ” أن مقاومة الفطريات تمثل تحديا سريرياً عالمياً كبيراً، وتوفر هذه الدراسة المعلومات الضرورية لتمكين ” F901318 ” من تطويرها للاستخدام السريري ” .