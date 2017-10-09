وفاة أسترالية بتسمم الدم أثناء قضاء شهر العسل في فيجي

كانبرا(صدى):

توفيت امرأة أسترالية إثر إصابتها بتسمم الدم أثناء قضائها شهر العسل في جزيرة فيجي.

وأصيبت كيلي كلارك (24 عاما) وهي من سيدني، بالمرض وتم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث اعتقد في بادئ الأمر أنها مصابة بحمى التيفود.

وقالت شقيقتها – وفقا لموقع هيئة الإذاعة الأسترالية ” أيه بي سي ” – إنها أدخلت في غيبوبة مصطنعة نتيجة لفشل الأعضاء وحدوث تسمم في الدم، لذا وجب نقلها على وجه السرعة إلى بلادها بطائرة إسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لأن فيجي لا يتوفر فيها العلاج اللازم لحالتها.

وأوضحت الشبكة أن كيلي توفيت قبل وصول فريق طائرة الإسعاف الطبي لنقلها، مشيرة إلى أن تسمم الدم هو ميكروب سببه دخول كمية كبيرة من البكتيريا في مجرى الدم، فيما قال شقيقها إنها تعرضت لنوبة قلبية خمس مرات في غضون ساعة واحدة.