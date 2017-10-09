” نأكل جيداً دون أن ندمر صحتنا ” شعار أسبوع تذوق الطعام الفرنسي

باريس(صدى):

يدعو أسبوع ” تذوق الطعام الفرنسي ” الذي تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، عشاق الأطعمة الفرنسية الشهية في جميع أنحاء فرنسا لحضور المهرجان السنوي.

ويُنظم المهرجان في المدارس والمطاعم والمزارع الريفية والورش الفنية التي يقدم فيها الطهاة أفضل الوجبات الغذائية المفضلة للجميع والطرق الحديثة في طهي الخضروات من أجل المحافظة على الصحة.