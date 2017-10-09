” نأكل جيداً دون أن ندمر صحتنا ” شعار أسبوع تذوق الطعام الفرنسي
يدعو أسبوع ” تذوق الطعام الفرنسي ” الذي تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، عشاق الأطعمة الفرنسية الشهية في جميع أنحاء فرنسا لحضور المهرجان السنوي.
ويُنظم المهرجان في المدارس والمطاعم والمزارع الريفية والورش الفنية التي يقدم فيها الطهاة أفضل الوجبات الغذائية المفضلة للجميع والطرق الحديثة في طهي الخضروات من أجل المحافظة على الصحة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19851 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5164 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههه اذا الطعام الفرنسي محصورعلى اللي بالصوره ماشفنا جديد😊😁غيرطماطم وخيار وخس وحنا نآكله كل يوم سلطات😂😊الله يديم النعم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19851 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههه صدقتي اختي. قدنا معتلفين من زمان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5164 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههه❤
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5292 ] نشر منذ 6 ساعات
والله يالفرنسي
كله زين
هههههه❤
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9565 ] نشر منذ 6 ساعات
ططططببببعععاااا 😜
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5292 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ياحلوك يا اسومه
راس بدوس[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 26 دقيقة
اقول انت يا اخصائي حريم ترضى على خواتك احد يسويبهن مثل ماتسوي هنا وتراك زودتها بالمجاغه عيب عليك ورا الحريم تلقلق معهن ماتستحي ماعندك كرامه تتبعهن في كل خبر ويادنو وجوجو وسوسو ياكرهي لقلة الادب خلاص الي تشبك معها علاقتك واخذت سنابك ابعدوا برا ولاتغثونا في الصحيفه معاكسات وياحلوك وياحبي لك وياقلبي ولا وبعض الي خقن معك تحط قلوب كلي تبن اخرتها بيرقع فيك لين يشبع ثم يدور غيرك ويتفل فيك كانك مرحاض